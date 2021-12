Točno je godinu dana otkako je prvi potres jačine 5 po Richteru pogodio Banovinu. Od tada obnova ide po principu povuci - potegni, bez vidljivih pomaka. I dalje mnoge obitelji po vrućini i hladnoći žive u kontejnerima i čekaju obećane kuće. Ipak, ministar samouvjereno danas kaže da je obnova krenula. S Banovine mu poručuju da oni to ne vide.

Ponedjeljak, 28. prosinca 2020. godine. U 6:28 Banovinu je probudio potres jačine 5 po Richteru. Već taj udar načeo je domove, posijao strah. Struka je umirivala građane.

"Nemoguće je isključiti da se dogodi jači. Međutim, ta je vjerojatnost vrlo mala. Mislim da je dosta manja od pet posto", govorio je tada profesor s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Marijan Herak.

Petrinja je upala u tih pet posto već idući dan. Iza podne udario je potres 6,2 po Richteru. Razorio je Banovinu. Odnio sedam života. Vatrogasci, civilna zaštita, sva sila službi slila se na teren, pretraživala i čistila ruševine. Točno godinu dana kasnije obitelj Velić s četvero djece, kao i mnoge druge, živi u kontejneru.

"Stvarno mi je teško kad oni meni kažu - mi nemamo kuću. Ne znam", rekla je Silvana Velić iz Majskih Poljana. Njezinoj djeci najbolji poklon bi bila nova kuća.

Ukupna šteta je veća od 43 milijarde kuna. Na području tri pogođene županije zaprimljeno je više od 41.000 prijava štete. Pregledano je 95 posto objekata. Neuporabljiva, s crvenom naljepnicom su 4833 objekta. Sa žutom 8626, a zelenom 26.223 objekta. Država godinu dana poslije nije obnovila niti jednu kuću s crvenom ili žutom naljepnicom. A ministar graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat mrtav hladan kaže: "Kad me pitate kad će početi obnova, odgovor je vrlo jednostavan - obnova je započela".

"Ja to još nisam vidjela. To što vidim, to je od privatnih donacija što se radi. Kod mene ništa još nije, uvijek isto", komentirala je Velić.

Dvije godine je prošlo i od zagrebačkog potresa pa ni po pitanju objekata s crvenim naljepnicama u metropoli - pomaka nema. Ministra smo podsjetili i na to.

"Mi smo na području grada Zagreba 26 takvih objekata uklonili, uklonit ćemo ih stotinjak i njima izgraditi zamjenske. Objekti koji su do te mjere stradali da ih se ne može popravljati se uklanjaju", objasnio je Horvat.

Sve što je napravljeno sitno je naspram štete. Obnovljeno je tek 1200 objekata. I struka kaže da smo potrošili vrijeme.

"U toj zapetljanciji traženja da to mora biti, traženja adekvatnih rješenja došli smo do ovoga što je rekla mlada dama - izgubili smo godinu dana", rekao je dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepan Lakušić.

Nedostatak radnika

I to nije jedini problem. Radne snage koja bi sve to izvela nema. Nedostaje 20.000 radnika.

"A obnova u Zagrebu još nije niti počela u svome pravome zamahu. I vjerujem da ćemo u tom pogledu imati problema i već sada moramo itekako dobro razmišljati odakle ćemo uvoziti te radnike", poručila je Mirjana Čagalj iz HGK.

Prave obnove na Banovini nema, a tlo i dalje podrhtava: "Jako sam ljuta, jako sam tužna i nesretna, svi mi ovdje"

Velika većina treba humanitarnu pomoć, ogroman broj domova je bez vode, a mnogi se i danas boje: "Rekla sam si da nema straha, ali ruke mi se tresu"

Pokrenuta je inicijativa za organiziranje izvanrednog studija graditeljstva u Sisku. Svi se slažu da treba zadržati ljude.

"Tu je broj ljudi koji su se odselili u drugu županiju, koji su se unutar županije preselili, kada gledate i unutar i izvan županije i inozemstvo, tu negdje oko 5000 prema informacijama koje nam je potpredsjednik dostavio", upozorio je Velibor Mačkić, savjetnik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića za ekonomiju.

Ukupno 319 milijuna eura namijenjeno je Banovini. Iskoristiti se moraju do lipnja 2023. Čini se daleko. No, dvije godine je gotovo prošlo od zagrebačkog potresa, a stvari se praktički nisu pomakle.

