Pravi početak obnove nikako da dočekaju stanovnici Banovine. Godinu dana od potresa oni žive uz nova podrhtavanja tla koja samo produbljuju traume.

Svako novo podrhtavanje za Banovinu jednako zastrašujuće. 3,1 po Richteru omeo je san u kontejnerskom naselju u Glini. "Milane, potres... Ma ja sam čuo, veli, kad je nešto samo puklo u šupi...", navodi Mevla u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov. "Ha, ma ne može se ništa dogoditi u kontejneru...", smatra Branislav.



U limenim domovima u kojima su i gotovo godinu dana od razornog potresa - nisu svi pronašli sigurnost. "Taj bezobraznik će izgleda tresti ne znam koliko još. Stalno nas vrati nazad, stalno nam suze u očima, i sve smo dalje i dalje od naših kuća", požalila se Milica. U pomake više ne vjeruje. Obnova teče presporo i za one najstrpljivije. "Jako sam ljuta, jako sam tužna i nesretna, ne samo ja, nego svi mi ovdje", dodaje.



"Bože daj da bude još kako oni obećavaju da će biti, ali ne vjerujem, mi se svi nadamo...", kazao je Branislav.



Prigrlili su naselje u kojem imaju nužne stvari, sretni ako ne prokišnjava. Ali želja za vlastitim krovom je jača. "Ja bih bila zadovoljna i s onom drvenom, negdje da se postavi...", rekla je Dragica.

Stigao snijeg i niske temperature

I prije građevinskih radnika stigao je snijeg, a s njim i minusi. "Obećanje ludom radovanje, bilo i bit će cijeli život...".



U Strašniku - epicentru prosinačkog potresa, nisu nikog čekali. Sami su se bacili na posao. "Ne mogu oni ni svima pomoć, nismo ni očekivali, nismo ni navikli da nam netko drugi pomogne, koliko možemo sami, toliko i napravimo...", rekla je Dragana.



Država nije obnovila niti jedan objekt s crvenom i žutom naljepnicom. Svjesni kritike na svoj račun iz Vlade uzvraćaju, Andrej Plenković: "Mislim da smo do sada investirali ogromna sredstva, napravili sve ono što je bilo nužno, zadaća je Vlade i svih resora da intenziviramo proces obnove".



Nije posve iskorišten ni europski novac iz Fonda solidarnosti. Tražit će se produljenje rokova - jasan je premijer.



"Treba ići brže, to je ono što sam ja rekao više puta, ako ima jedna tema oko koje možemo i moramo biti puno bolji, onda je to ta i to ćemo učiniti", dodao je.

Petrinja pod skelama

"Ja ne čujem samo kritiku 'požurite i budite brži' - cijelo vrijeme odgovaram - 'želimo biti kvalitetni'", kazao je Darko Horvat, ministar graditeljstva.



U Petrinji koja je pod skelama - teško da će u to uvjeriti mještane koji su ostali bez svega. Pa ni Miru. "To je sve mokro, podbočeno, niti imam stana, niti trgovine", navodi Mira koja je smještena u kontejneru hrvatskog Caritasa. "Ništa nije tu napravljeno, ništa. Čast donacijama", dodaje. U koje su se na prvu godišnjicu od potresa uzdali više nego u državu.

