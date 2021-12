Točno je godinu dana od jakog potresa koji je 28. prosinca u 6:28 pogodio Petrinju da bi sljedećeg dana uslijedio još razorniji, magnitude 6,2 prema Richteru. Odnio je sedam života i razorio Banovinu. Šteta se procjenjuje na više od 43 milijarde kuna.

Iz Fonda solidarnosti za Banovinu je namijenjeno 319 milijuna eura i to za infrastrukturu javne namjene. Iskoristiti se mora do lipnja 2023. godine. Čini se daleko, no država do danas nije obnovila niti jednu kuću sa žutom i crvenom naljepnicom.

U epicentru potresa koji je prije točno godinu dana zatresao Banovinu reporterka Nove TV Matea Ćorić razgovarala je s Josom Knežićem iz Strašnika s kojim je na istom mjestu razgovarala i prije točno godinu dana

Malo toga se promjenilo. Nažalost Strašnik i nakon godinu dana izgleda strašno, a ljudi tužno, razočarano i zaboravljeno.

Bude li obnova išla dosadašnjim tempom, mogli biste ovdje i ostarjeti, poručio je sugovornik Vijesti reporterki Nove TV.

Na pitanje vidi li se obnova za koju je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat rekao da je počela - na terenu, Knežić je odgovorio kako obnova možda ide, ali se slabo vidi: ''Vjerojatno ide jako laganim korakom. Priča se o nekim projektima, ali konkretno na terenu se jako slabo vidi. Osim nekoliko kuća u selu koje su srušene od strane države i očišćen je teren za novu kuću - dalje od toga se nije otišlo''.

Obnovi su pomogle jedino privatne donacije i to ide jako dobro. Za ove druge koji čekaju državu, pitanje je što će biti.

Mještani Banovine čekaju tračak sunca da se pojavi, da obnova krene, kazao je Knežić, koji se nada da će barem dolaskom proljeća dočekati zamah.

Na pitanje strahuju li mještani da će ih dočekati isti scenarij kao i Zagreb - dvije godine od potresa, a nema obnove kuća, Knežić je kazao kako bi se to lako moglo dogoditi, da se obnova razvuče na više godina.

Prave obnove na Banovini nema, a tlo i dalje podrhtava: "Jako sam ljuta, jako sam tužna i nesretna, svi mi ovdje"

Velika većina treba humanitarnu pomoć, ogroman broj domova je bez vode, a mnogi se i danas boje: "Rekla sam si da nema straha, ali ruke mi se tresu"

Gost Nove TV uputio je poruku političarima. Naglasio je kako su odmah nakon potresa posjetili Banovinu i slikali se u predizbornoj kampanji. Poručio im je da se uhvate posla na terenu, kako bi ljudi vidjeli da nisu zaboravljeni i sami.

"U ovakvom vremenu, u ovakvom selu imamo osjećaj da smo tisućama kilometara iza civilizacije", kazao je Knežić.

Optimizma nema. Kako će i biti kada godinu dana nakon potresa obnova stoji. Niti jedna crvena, a ni žuta kuća nije obnovljena, a 5.000 ljudi i dalje je u kontejnerima.

Zajedničko je svima da od političara očekuju djela, a ne riječi.

