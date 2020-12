Potres jačine 6,3 pogodio je središnji dio Hrvatske u utorak nešto iza 12:15 sati. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio 47 km jugoistično od Zagreba, tj. 3 km od Petrinje.

Potres jačine 6,3 pogodio je središnji dio Hrvatske u utorak nešto iza 12:15 sati. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio 47 km jugoistično od Zagreba, tj. 3 km od Petrinje.

15 min ago an earthquake M6.3 struck #Croatia. It is the largest earthquake so far to hit the country this year. It is several tens of km South of #Zagreb.

Such an earthquake can generate significant damage at close epicentral distances. More info soon. Stay safe