Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u utorak je za dosadašnji tijek predizborne kampanje rekao kako nikada do sada nije bilo toliko laganja, izmišljanja i izvrtanja činjenica, zbog čega, upozorava, unazađujemo kao zemlja i društvo.

"Građani će u konačnici procijeniti tko u tome pretjeruje. Ne sviđa mi se, a tu neću nikoga ponaosob prozivati, što se laže više nego ikad. Uvijek je bilo pretjerivanja i natezanja u kampanjama, razna tumačenja, no nikada kao do sada", poručio je Milanović iz istarskog Svetvinčenta.

Dvojbeno je, tvrdi, tko što tumači, "no izvrtanja činjenica, laganja i izmišljanja nije bilo nikada kao sada i u tome kao zemlja i društvo unazađujemo".

Laganje i izmišljanje vidljivo je na svakom koraku

"To je vidljivo na svakom koraku, iza svakog ugla, ne biraju se sredstva", istaknuo je predsjednik.

Komentirajući sinoćnje televizijsko sučeljavanje između predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića i SDP-a Davora Bernardića, kratko je kazao kako je bilo "napeto i tvrdo".

"Bila je to tvrda borba. Ne mogu razgovarati o tome tko je bolji, teško je ocijeniti, svaki kandidat ima svoju publiku. Kriteriji mogu biti parametri glasanja na portalima za koja ne znam kako su završila. Iz svog primjera mogu reći da sam u nekoliko navrata na portalima odnosio uvjerljivu pobjedu pa bi na kraju izbori završili s jednim postotkom za protivnika. Jedna je lista, a drugi je pojedinac", istaknuo je.

Novom mandataru puno više vremena nego 2015.

Milanović je dodao kako će novom mandataru dati puno vremena za sastavljanje parlamentarne većine, odnosno puno više nego 2015. godine.

"Onako se zasigurno neću ponašati. Dok god se ne iscrpe sve racionalne emotivne baze i energije, jer bi novi izbori bili štetni. To je višestruka šteta, oni su ponavljanje onih starih. Ovi izbori imat će mali upitnik kraj sebe, no to ne znači da nisu legalni i legitimni, bitno da funkcioniraju birački odbori", naglasio je.

Osvrnuvši se na otvaranje granica s BiH unatoč tamošnjoj lošoj epidemiološkoj situaciji s koronavirusom, rekao je kako situacija nije dobra ni u Hrvatskoj.

Ne zna ima li Nacionalni stožer uopće pravno utemeljenje za rad

"Treba u tome biti konzistentan i donijeti odgovarajuće odluke. Ne znam ima li Stožer uopće pravno utemeljenje za rad, to ne znam", istaknuo je.

"Od početka sam upozoravao na neke nedostatke u zakonodavnom uporištu rada Stožera, posebno uz Zakon o sustavu civilne zaštite", zaključio je predsjednik Republike.