Više sunca, ali i dalje ispod nule: Evo kad nas očekuje porast temperatura

Mjesec dana od početka zime: iza nas već je jedno vrlo hladno razdoblje, bilo je i snijega, pa mala pauza: ovih dana zima ponovno stišće, ali za sad, bez oborina.

Čak se i sunce pojavilo u nizinama unutrašnjosti, tu gdje ga je zimi najčešće vrlo malo. No, sigurno ste i sami primijetili, svijetli dio dana polako nam se produljuje. Od početka zime, za nešto više od pola sata. Sunce nam izlazi tek koju minutu ranije, pa je najveći dio produljenja svijetlog dijela dana zapravo u poslijepodnevnim satima, i to baš u vrijeme kad većina završava s poslom.

Umjesto u 16 sati i 15 minuta, sunce sad zalazi oko 16 i 45. Uskoro će se, u veljači, to produljenje dana još i ubrzati. U većini krajeva i sutra će biti sunca pa obratite pažnju na vrijeme zalaska.



Uglavnom će prevladavati sunčano. Osobito u istočnim predjelima, te duž Jadrana. Na sjeveru, sjeverozapadu zemlje te u gorskoj Hrvatskoj i nešto više oblaka, uglavnom u početku, a ujutro mjestimice i magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, a južnije uz buru istočnjak i jugo. Jutarnja temperatura u kopnenom području većinom između -8 i -3, na Jadranu od 0 uz obalu sjevernog dijela, do 7 stupnjeva na jugu i otocima.



Od sredine dana više sunca bi trebalo biti i u središnjoj Hrvatskoj, moguće je da će na mjestima sunčano i prevladavati. Vjetar slab, a temperatura cijeli dan ispod nule.



U istočnim predjelima naše zemlje prevladavat će sunčano, uz ponegdje slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. I ovdje će najviša dnevna temperatura i sutra teško iznad nule. Na snazi je narančasti Meteoalarm.



I u gorskoj Hrvatskoj tijekom dana sunčanije, možda ne kao u ostatku zemlje, no trebalo bi biti barem malo sunca i ovdje. U višim predjelima umjeren sjeveroistočnjak, podno Velebita umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura u gorju i danju ispod nule: na sjevernom Jadranu mjerit će se 10ak stupnjeva.



U Dalmaciji će veći dio dana prevladavati sunčano i bit će toplije nego na sjevernom Jadranu. Puhat će umjerena do jaka bura, a južnije istočnjak, prema otvorenom moru i jugo. Temperatura će biti uglavnom između 8 i 13 stupnjeva. Toplije na jugu gdje se prema večeri očekuje postupno naoblačenje koje će najaviti i promjenu vremena.

Vrijeme idućih dana

U srijedu u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, osobito od večeri, pa će u četvrtak i petak biti promjenjivije, s tim da petak ipak izgleda nešto povoljnije. Sa srijede na četvrtak bi, ponajprije u Lici moglo biti slabe kiše koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Prema vikendu šanse za kišu u unutrašnjosti su vrlo male, ali postoje. Vrlo postupno postajat će i manje hladno. No do petka se dnevna temperatura neće previše odmaknuti od nule.



Na Jadranu u srijedu postupno naoblačenje s juga, zatim će biti umjereno do pretežno oblačno. U srijedu uglavnom na jugu mjestimice kiša, a od četvrtka i drugdje na Jadranu, lokalno moguće i u obliku pljuskova. Na sjevernom dijelu Jadrana puhat će umjerena bura, lokalno s jakim udarima koja u četvrtak prema otvorenom moru okreće na sjeverozapadnjak, a u petak na jugo. U Dalmaciji u srijedu još istočnjak, a od četvrtka jugo u jačanju. Na moru će već od četvrtka biti malo toplije, a osobito prema vikendu.



Opasnost od hladnog vala koji može utjecati na zdravlje i dalje stoji. Središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, prema posljednjim izračunima pridružuje se i Rijeka.

Porast temperature očekuje se u drugoj polovici tjedna: onaj značajniji u kopnenom području, u petak i subotu. Nakon više-manje suhog tjedna, u subotu bi mjestimične kiše, moglo biti i u unutrašnjosti.