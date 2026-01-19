Kardinali zabrinuti za moralni smjer SAD-a! Stigao i poziv na otpor politici sile: "Tiranin"

Tri američka katolička nadbiskupa u ponedjeljak su osudila smjer američke vanjske politike, rekavši da je upitna "moralna uloga zemlje u suočavanju sa zlom diljem svijeta" te da se vojna akcija mora koristiti samo kao krajnje sredstvo.

"Sjedinjene Države ušle su u najdublju i najžešću raspravu o moralnom temelju američkih postupaka u svijetu od kraja Hladnog rata", rekla su tri najviše rangirana američka katolička nadbiskupa u rijetkoj zajedničkoj izjavi.

Izjava kardinala Blasea Cupicha iz Chicaga, Roberta McElroya iz Washingtona i Josepha Tobina iz Newarka odražava stav pape Lava koji je u Vatikanu ranije ovog mjeseca osuđivao svjetsku "predanost ratu".

Prvi američki papa prethodno je kritizirao neke od politika američkog predsjednika Donalda Trumpa, posebno onu o imigraciji.

Pozivajući se na nedavne događaje u Venezueli, ruski rat u Ukrajini i prijetnje Grenlandu, nadbiskupi su rekli da se prava nacija na samoodređenje čine "krhkima".

"Događaji u Venezueli, Ukrajini i Grenlandu pokrenuli su osnovna pitanja o upotrebi vojne sile i značenju mira", rekli su.

U zajedničkoj izjavi Trump nije izravno imenovan. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Europa treba Trumpu pružiti "otpor"- čelnica Amnesty Internationala

Europa mora prestati pokušavati "smiriti" američkog predsjednika Donalda Trumpa i umjesto toga oduprijeti mu se, kao i drugim "tiranima" odlučnima uništiti poredak temeljen na pravilima uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata, rekla je u ponedjeljak čelnica Amnesty Internationala.

"Potreban nam je puno veći otpor", kazala je glavna tajnica te organizacije Agnès Callamard u intervjuu za AFP na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, u švicarskim Alpama.

Prema njezinim riječima, "kredibilitet Europe je u pitanju".

Njezine izjave dolaze nakon što je američki predsjednik u nedjelju potvrdio da će Sjedinjene Države "na ovaj ili onaj način" preuzeti Grenland.

Callamard je pozvala vlade da pokažu više "hrabrosti" i da znaju kako "reći ne".

"Moraju prestati vjerovati da mogu pregovarati s tiranima, moraju prestati misliti da mogu prihvatiti pravila predatora, a da sami ne postanu njihove žrtve. To se mora zaustaviti."

"Prolazimo kroz fazu uništavanja poretka temeljenog na pravilima", izjavila je, izražavajući žaljenje što postoje globalne i regionalne "supersile" koje se čine "odlučnima uništiti ono što je uspostavljeno" nakon Drugog svjetskog rata.

Otkad se vratio u Bijelu kuću prije godinu dana, Trump je donio "čitav niz odluka koje su dovele do sloma mnogih pravila diljem svijeta", dok pak Rusija uništava sustav "agresijom protiv Ukrajine", izjavila je.

Poslijeratni poredak „također uništava Izrael, koji je genocidom nad Palestincima u Gazi potpuno zanemario međunarodno pravo“, dodala je Callamard.

Ako Davos, zahvaljujući ovogodišnjem naglasku na dijalogu, „pomogne u podizanju svijesti da takvo uništavanje može samo odvesti svijet u ponor, to će biti fantastično“, rekla je, istovremeno izjavivši da je „vrlo jasno da trenutno nema dokaza o dijalogu“ između globalnih „donositelja odluka“.

Naprotiv, istaknula je: "Postoje dokazi zastrašivanja. Postoje dokazi uništavanja. Postoje dokazi da zemlje koriste svoju vojnu i ekonomsku moć kako bi prisilile druge da prihvate njihove jednostrane akcije".

Prošle godine, politika koju su provodili europski čelnici bila je politika smirivanja, rekla je.

„Nastojali smo smiriti tiranina, predatora koji živi u Washingtonu, D.C. Kamo nas je to dovelo? Do sve više napada. Do sve više prijetnji“, zaključila je.

Podsjećajući da europski projekt nije samo ekonomski, već obuhvaća i vrijednosti i poštovanje vladavine prava, Callamard je istaknula da se nada da će europski čelnici „u trenutnim izazovima vidjeti priliku da ponovno potvrde europski projekt“.

„To zahtijeva napuštanje politike smirivanja“, koja „jednostavno ne funkcionira“, zaključila je, pozivajući Europljane na „otpor".