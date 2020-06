U Bolu na Braču, SDP i HDZ ulaze u posljednju, četvrtu, godinu neslužbene koalicije. U domaćem političkog životu gotovo pa nezabilježena situacija.

"Mnogi su se čudili u početku kad smo mi došli na tu ideju da ipak imamo jednu zajedničku suradnju. Mislim da surađujemo jako dobro i rezultati se vide", napominje Tihomir Marinković, načelnik općine Bol iz redova SDP-a.

HDZ-ovac je predsjednik općinskog vijeća, izabran na prijedlog SDP-a.

"Ne bavimo se nikakvim ideološkim pitanjima, mala je sredina. Nas mlaže te priče o ustašama i partizanima zbilja ne zanimaju", poručuje Matko Baković, predsjednik općinskog vijeća Bola iz redova HDZ-a.

Na pitanje mogu li konačno reći da to nije suradnja već koalicija odgovara: "Možete to nazvat kako hoćete, nama to stvarno dobro funkcionira, mi nismo ništa potpisivali, ali smo se dogovorili", napominje.

Iduće godine čekaju ih novi lokalni izbori. Na pitanje hoće li imati zajedničku listu, Marinković odgovara:

"Mislim da ne, jer to nije ni logično, ali se otvara mogućnost i daljnje kvalitetne suradnje", kaže.

Na mogućnost da nakon izbora imamo veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a, okreću glavu. Evo kako su predsjednici vodećih stranaka komentirali ovu kombinaciju na lokalnom nivou.

Plenković i Ante Sanader, prema Marinkovićevim riječima, dali su potporu ovakvoj suradnji. "Pa oni su dali stvarno potporu i pružili tu samostalnost, oni su rekli ako mislite da će to funkcionirati naravno neka se pokuša", kaže Baković.

Mještane više brinu prazne plaže nego politika

"Bernardić ne smatra da je to loše, naime ako se lokalna zajednica dogovori da u suradnji stvara bolje sutra, zašto ne?", poručuje Marinković.

Ruku suradnje pružio im je i HSLS. "Opet će tu svatko glasati za svoju stranku, to je normalno. Mi se tu svi znamo i tu više ljudi možda glasaju za ljude nego za stranke", otkriva vijećnik HSLS-a Tomi Fabjanović.

Imaju tanku većinu, šest vijećnika nasuprot pet nezavisnih, s kojima nisu ni pokušali pregovarati.

"Tih inicijativa nije bilo jer imate situaciju da ti nezavisni uvijek imaju neki svoj pristup koji se uglavnom bazira na populizmu", kaže Marinković.

"Ja mislim da sam ja dala glas na prošlim izborima za HDZ ili SDP da bi se osjećala malo prevareno. Ja smatram da smo mi potpuno, dakle oni, na potpuno različitim stranama", uvjerena je Nataša Paleka Jakšić, nezavisna vijećnica u Općini Bol.

Mještane Bola, više od politike, ovih dana zaokupljaju prazne plaže i apartmani.

"Ovo je malo mjesto, ljudi razmišljaju jednako i onda tu nema velike razlike između HDZ-a i SDP-a", kaže Đemil.

"To će biti jednoga dana kao u Njemačkoj. Jedino rješenje je bilo da se ujedine i lijevi i desni", smatra Marjan.

Vlada HDZ-a i SDP-a kod nas još uvijek nije tema, no možda je iz Bola na braču krenuo prvi val.

