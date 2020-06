Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković poručio je u subotu iz Vinkovaca kako se predstojeći parlamentarni izbori, za koje je HDZ u potpunosti spreman, svode na izbor - hoće li hrvatski građani da ih u iduće četiri godine vodi on ili čelnik Restart koalicije Davor Bernardić.

"Više puta sam rekao kako se Davor Bernardić toliko puta diskvalificirao sa svojim krajnje neprimjerenim izjavama. Fitch je noćas zadržao hrvatski investicijski rejting, ne zbog gospodina Bernardića, gospodina Škore ili ovih iz Mosta, nego zbog Vlade HDZ-a i povjerenja u način na koji vodimo državu svo ovo vrijeme, kakva je naša reputacija među međunarodnim financijskim organizacijama i tržištima. I ako oni vjeruju u politiku naše Vlade, onda je to ogroman signal", izjavio je u Vinkovcima Plenković.

Predsjednik Vlade i HDZ-a u sklopu priprema za predstojeće parlamentarne izbore u subotu razgovara sa čelnicima županijskih odbora stranke u Slavoniji - u Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Plenković je naglasio kako je ogroman signal i činjenica da je Europska središnja banka pozitivno ocijenila pet hrvatskih banaka.

"To znači da smo mi ispunili sve kriterije temeljem akcijskog plana za Europski tečajni mehanizam 2, idemo u slanje pisama i očekujemo uskoro i taj novi status dublje integracije. To su teme koje su ključne i koje razlikuju nas i one koji prosipaju floskule. To će ljudi vidjeti na izborima", izjavio je novinarima nakon što je u Gradskom kazalištu Joze Ivakića nazočio proširenoj sjednici HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije na kojoj je riječi bilo o pripremi stranke za parlamentarne izbore.

Plenković: "Stvar je jednostavna"

"Uostalom, izbor je hoćete li mene za premijera ili Bernardića. Stvar je vrlo jednostavna", pojasnio je Plenković.

Najavio da će predizborni program HDZ-a biti usvojen na sjednici Središnjeg odbora stranke u ponedjeljak u Zagrebu, a predstavljen javnosti u utorak. Plenković je najavio i smanjenje broja ministarstava i funkcionalno povezivanje općina.

Osvrnuvši se na dogovor IDS-a i Restart koalicije o zajedničkom izlasku na izbore, Plenković je rekao kako ne zna što sve taj dogovor sadržava, ali da će županijski ustroj Hrvatske ovakav kakav je danas, ostati i nakon parlamentarnih izbora.

"Za razliku od SDP-a naša je Vlada financirala i financira i osigurala je sredstva za dovršetak Istarskog ipsilona, za Opću bolnicu u Puli. Također je isplatila više od 4,5 milijardi kuna za neizgrađene brodove u Uljaniku, a poslali smo u četvrtak s Vlade i poruku brodogradnji u Puli", podsjetio je premijer.

Na pitanje novinara što je s projektom od 60 milijuna eura za zagrebačku bolnicu na Srebrnjaku, te zna li za otkaze liječnicima u toj bolnici, Plenković je rekao kako taj projekt treba ići dalje.

"Projekt je potpisan u Vladi. Neshvatljivo mi je da su ljudi koji su godinama radili, sada u poziciji da budu pred otkazom. To mi nikako nije jasno. Tražit ću od ministra zdravstva da s nadležnim službama grada i ministricom znanosti i obrazovanja u čijoj nadležnosti je ovaj projekt, vidi o čemu je riječ", kazao je premijer.

Dodao je kako mu to sve skupa "ne djeluje normalno".

EK predstavljanje Vladinog zahtjev za EU fond solidarnosti za obnovu Zagreba

Nije želio komentirati odnose sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem rekavši kako je ono što je jedino važno, privrženost Vlade i HDZ-a da se Zagreb nakon potresa obnovi.

"U ponedjeljak ili utorak bit će predstavljen Europskoj komisiji naš zahtjev za Europski fond solidarnosti. Usvojili smo na Vlade dokumente nakon pregovora za zajam Svjetske banke koji će ići na 200 milijuna dolara, izdvojili smo sredstva iz rebalansa proračuna. Ono što je poruka - je da će Vlada i HDZ osigirati obnovu grada Zagreba nakon potresa", zaključio je Plenković.