Od Gorskog kotara preko Spačve do Bjelovara: Dukat završava petu sezonu projekta „Volim šume!” sa 79 tisuća sadnica

Jubilarna peta sezona projekta „Volim šume!“ završena je velikom akcijom pošumljavanja u posebnom rezervatu šumske vegetacije Novakuša-Šikava, čime je Dukat još jednom potvrdio svoju poziciju predvodnika u sustavnoj brizi za hrvatsko prirodno bogatstvo. Na ovoj lokaciji, nedaleko od Dukatove bjelovarske tvornice, koja uživa zaštitu još od 1982. godine zbog svojih rijetkih biljnih vrsta, posađeno je 16 tisuća sadnica hrasta lužnjaka. Ovom inicijativom obnovljena su dva hektara šume, a poseban značaj akciji dao je rekordan odaziv čak 140 zaposlenika volontera koji su održivost pretvorili u zajedničku misiju.

Dukat - projekt „Volim šume!” (Foto: Miljenko Hegedić)

Od samog početka 2021. godine projekt „Volim šume!“ sustavno je obnavljao ključne šumske ekosustave diljem zemlje, obuhvativši lokacije od Gorskog kotara i Turopolja preko Draganića i Spačvanskog bazena do okolice Bjelovara. U proteklih pet godina, ova hvalevrijedna inicijativa rezultirala je s ukupno 79 tisuća posađenih sadnica na čak 17 hektara šumskih površina, čime se stvara dugoročna ekološka vrijednost za cijelu zajednicu. Procjenjuje se da će stabla posađena u sklopu ovog projekta tijekom idućih šezdeset godina iz atmosfere apsorbirati približno 4500 tona ugljikova dioksida, što predstavlja konkretan doprinos ublažavanju posljedica klimatskih promjena i očuvanju stabilnosti ekosustava.

Posebna vrijednost projekta „Volim šume!“ leži u njegovoj edukativnoj snazi i neraskidivoj vezi s najmlađima, jer je svaka nova sadnica izravno povezana s jednim dječjim radom pristiglim na likovni natječaj posvećen šumskim temama. Ovakav pristup simbolično pretvara dječju kreativnost u stvarnu šumu, potičući nove generacije da od najranije dobi promišljaju o važnosti zaštite prirode.

Zoran Ković, direktor Dukata, ističe kako je projekt s godinama postao puno više od ekološke inicijative i predstavlja sastavni dio identiteta tvrtke. Prema njegovim riječima, povezivanje brige o prirodi, lokalne zajednice i edukacije najmlađih ostavlja opipljiv trag budućim generacijama, dok entuzijazam zaposlenika potvrđuje da je održivost postala vrijednost koju Dukat istinski živi u svom svakodnevnom poslovanju.

Uz pošumljavanje, u Dukatu se protiv klimatskih promjena bore nizom projekata kao i najvećom inicijativom protiv stvaranja otpada i bacanja hrane u zemlji: edukativnim projektom Hrana se ne baca, diskontnom prodajom i donacijama proizvoda s kraćim rokom trajanja diljem Hrvatske.