Iznenađenja među kandidatima i pobjednicima na lokalnim izborima nije nedostajalo ni u drugom krugu. Nova lica preuzela su vlast što u gradovima, što u županijama. Razgovarali smo s nekima od njih i provjerili što će prvo učiniti nakon pobjede.

Jedno od najvećih iznenađenja lokalnih izbora je nezavisni Filip Zoričić koji je dobio 2441 glasom više od IDS-ove protukandidatkinje Elene Puh Belci i postao novi gradonačelnik Pule.

Pobjeda očekivana, ali...

Osvajanje IDS-ove utvrde veliki je uspjeh za Zoričića koji je, kaže nam, pobjedu očekivao, ali ga je svejedno iznenadila.

''Zapravo sam očekivao pobjedu, ali smo s druge strane smo iznenađeni jer je tu ista vlast već 20 godina, a mi smo nezavisna lista s malim budžetom'', rekao je. Otkrio je da ju kampanju ušao s manje od 100.000 kuna. ''Ali naše bogatstvo je 20 različitih mladih ljudi koji su uspješni. Mi smo imali najjaču listu i to se pokazalo'', kaže Zoričić.

Kampanja mu, priznaje, nije bila laka. ''Bilo je svega i s raznih strana, ali mi smo to izdržali na način da smo ignorirali i išli za svojom pričom i programom. Odgovarali smo šutnjom jer smo na početku kampanje rekli da želimo promijeniti javni diskurs. No moja je suparnica osobno bila ok'', rekao je.

Zoričića smo pitali što će mu kao gradonačelniku prvo biti na dnevnom redu. ''U petak ću vjerojatno ući u Ured gradonačelnika i onda ćemo razgovarati s partnerima i formirati gradsko vijeće. Dalje ćemo onda razgovarati s pročelnicima i vidjeti izvješća pa odlučivati o daljnjim koracima'', otkriva.

Šimunić osvojio Oroslavje

A na čelo Oroslavja stigao je nezavisni Viktor Šimunić koji je s 1456 glasova odnio pobjedu pred HDZ-ovcem Emilom Gredičakom.

U fokus javnosti Šimunić je došao početkom godine u aferi ''Kaj biš štel biti'' kada je objavio snimku razgovora sa Žarkom Tušekom, šefom zagorskog HDZ-a, na kojoj se čuje da mu Tušek nudi što god želi u zamjenu za podršku na lokalnim izborima. Podršku mu nije dao, ali je sada uzeo vlast.

Šimunić je svojedobno ukazivao i na nelogičnosti epidemioloških mjera. U vrijeme kada je na snazi bila zabrana međužupanijskog putovanja, Šimunić je objavio da je on propusnicu dobio kako bi išao na misu.

Sa Šimunićem smo provjerili kakvi su dojmovi jutro nakon drugog kruga izbora. ''Posljednja dva tjedna slušao sam od sugrađana da je to to, da je to gotova stvar. Tko sam ja da ih demantiram? Odradio sam sve što sam trebao i mogao i sada smo tu gdje jesmo'', rekao nam je.

Pripreme za preuzimanje vlasti počinje već danas. ''Prvo sad moram otići u svoju firmu i dogovoriti primopredaju posla kao bih mogao početi raditi u gradu. Dakle prvo rješavamo proceduralne stvari, a onda ćemo dalje redom'', otkrio je Šimunić.

Uzela HNS-u vlast

Zagrebačka županija dobila je na ovim lokalnim i jedinu gradonačelnicu, a grad Samobor prvu gradonačelnicu u povijesti. Petra Škrobot (Fokus) nakon 12 godina HNS-ove vlasti preuzela je palicu i iduće četiri godine bit će na čelu Samobora. Škrobot je u drugom krugu dobila 8635 glasova, a njezin protukandidat Željko Stanec (HSS, SDP) dobio ih je 7079.

U svoj uspjeh na izobrima bila je uvjerena od početka.

''Uvijek kažem da ako idete igrati utakmicu onda očekujete pobjedu jer drugo ne bi imalo smisla. Ljudi oko mene su bili skeptični i mnogima je to iznenađenje, ali ja sam znala da će biti dobro'', rekla nam je Škrobot. Danas joj ljudi u gradu prilaze i čestitaju na pobjedi. Posebno ju veseli, kaže, što joj je glas dao velik broj mladih birača. ''Puno mi ih je reklo da su prvi puta imali za koga glasati'', dodala je.

A njezin prvi korak bit će – čisti početak. ''Samoborci moraju znati kakvo je stanje u gradu. Nakon toga su na redu razgovori sa zaposlenicima u gradu kako bi se vidjelo kako najbolje reorganizirati odjele, a onda ćemo vidjeti kako dalje'', otkriva gradonačelnica.