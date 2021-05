Darko Milinović, Viktor Šimunić, Marko Jelić, Stipe Vulić i Ivica Roko. Neka od tih imena sigurno prepoznajete odmah, a ona koja ne znate, trebali biste zapamtiti. Ove je lokalne izbore obilježila jedna značajna stvar - brojni su kandidati ostvarili neočekivane uspjehe, a da iza sebe nisu imali podršku velikih stranaka. Niti im je ona, čini se, bila nužna.

''Promjene su vidljive u cijeloj Hrvatskoj, bitno je ostati svoj, to ljudi prepoznaju i nagrade. To se postupno događa već dulje vrijeme, narod je spreman za promjene. Dosta im je korupcije, nepotizma, namještenih natječaja, žele da su stvari transparentne i da za njih rade ljudi koji su stručni'', kaže Viktor Šimunić, koji je u fokus javnosti došao krajem siječnja ove godine nakon što je razotkrio snimku razgovora sa šefom zagorskog HDZ-a Žarkom Tušekom, za koju je tvrdio da dokazuje da mu je on nudio što god želi u zamjenu za podršku na lokalnim izborima.

Tušek je potvrdio da je snimka autentična, ali je poricao njezin kontekst i Šimunićevo tumačenje razgovora. Dao je ostavku na mjesto predsjednika stranke u županiji, ali je ostao saborski zastupnik. Za Šimunića to je bilo dosta mučno razdoblje.

''To je bilo jako stresno, kada cijeli državni vrh stane protiv vas. I kada im je važnije to što ste snimku pustili u javnost, a ne njezin sadržaj. Teško je to bilo prebroditi. Ali nakon toga narod je stao na moju stranu. Dobio sam tisuće poruka podrške, ne samo iz Hrvatske nego i od Hrvata iz cijelog svijeta. I dandanas dobivam takve poruke. To mi je, iako su sugerirali da nemam što raditi na izborima, dalo poticaj da se kandidiram. Osjetio sam da imam veliku podršku ljudi i da su prepoznali moju želju da budem transparentan i otvoren. Brojni su mi se ljudi javili da bi pomogli u kampanji, bez naknade. I to je bitno jer bez tima, i to tima kvalitetnih ljudi, ne bih uspio ostvariti ovakav rezultat'', objašnjava Šimunić, koji u drugom krugu ''lovi'' aktualnog gradonačelnika Oroslavja Emila Gredičaka (HDZ). No razlika je u prvom krugu svega 60 glasova na Gredičakovu stranu.

Viktor Šimunić (Foto: Josip Regovic)

Gredičak je osvojio 31,68 % posto glasova birača, što je u brojkama 860, a Šimunić 29,47 % ili točno 800 glasova. No Šimunićeva lista na izborima za gradsko vijeće osvojila je 30,18 % glasova. I tu su na prvom mjestu. Osim toga, prvi put je u županiji jedna nezavisna lista ušla u skupštinu. Čestitke Šimuniću stižu sa svih strana, cijeli dan mu zvoni mobitel, kaže. Strategiju za drugi krug smišljat će s timom, ali nakon radnog vremena. ''Ja se sutra vraćam na posao, za kampanju sam uzeo godišnji. Vjerujem da ćemo kampanju nastaviti u istom smjeru, otvoreno i jasno komunicirati s građanima. Lokalna samouprava crna je točka u ovoj zemlji i njoj treba reorganizacija. Zapravo je to moj cilj i nastavit ću s analizama kako bih dokazao da je tako. Imamo prekrasnu zemlju s tolikim potencijalima koje ne koristimo. Ništa se ne može napraviti preko noći, posebno ne takav projekt, ali treba ići u tom smjeru. Drugačije ne može.''

''Bile su gužve na biralištima, a to je ovdje nezamislivo''

Stipe Vulić predstavnik je nezavisne liste grupe birača simboličnog naziva Bura, koja je sastavljena od mladih i obrazovanih ljudi. On je od sinoć novi načelnik općine Jasenice u Zadarskoj županiji. Tamo je odnio pobjedu nad dugogodišnjim HDZ-ovim gradonačelnikom Martinom Baričevićem, i to s 536 u odnosu na Baričevićevih 460 glasova.

Bura - nezavisna lista grupe birača i Stipe Vulić (Foto: Bura - nezavisna lista grupe birača)

''Najprije smo okupili jako kvalitetan tim. Po potpise nismo išli po kućama, kao što se ovdje inače radi, nego smo odlučili otići u grad i predstaviti se biračima. Htjeli smo da nas upoznaju. Napisali smo kvalitetan program u koji smo uvrstili realne i ostvarive planove, važne za naše mjesto koje živi od turizma, a tijekom sezone, recimo, nema nijedno turističko zbivanje, što je nedopustivo, kao i to da je plaža zapuštena i neuredna. Iz ureda dosadašnjeg načelnika još nam se nitko nije javio, ali valjda hoće uskoro. Iako moram priznati da je bilo ljudi s liste HDZ-a koji su sinoć došli u grad i čestitali nam'', priča Vulić koji kaže da je posebno ponosan na veliku izlaznost u njihovoj općini.

''Postigli smo to da na izbore izađe više od 68 posto birača. Bile su gužve na biralištima, što je ovdje nezamislivo. Osjećalo se od jutra u zraku da je stiglo vrijeme za promjenu i slutili smo ovakav rezultat. Jednostavno se osjećala ta energija'', kaže i dodaje kako su proteklih mjesec dana kampanje obišli sve ulice u općini, sva naselja, upoznali većinu ljudi i predstavili im se. To je svakako urodilo plodom. I Kandidacijska lista grupe birača osvojila je većinu u općinskom vijeću, tako da će Bura neometano moći provesti planove koje ima za svoju općinu.

''Napišite - Roko nije na prodaju''

I Ivica Roko ime je za koje još niste, a trebali biste čuti. To je čovjek koji je postao fenomen dubrovačkih izbora. Nezavisna lista Ivice Roka, koji je došao s ulice i u mjesec dana s prijateljima vodio kampanju na specifičan način, osvojila je 9,05 posto glasova i iza sebe ostavila takozvane velike stranke. Dva mjesta u Gradskom vijeću možda ne mogu napraviti čuda, ali Roko kaže: ''Podržat ćemo sve projekte koji su dobri za grad. U Gradsko vijeće idemo ja i moj prijatelj Ivan Cetinić. Koaliranja nema, kao što sam i najavio. Napišite - Roko nije na prodaju.''

Ivica Roko (Foto: Grgo Jelavic)

''Imao sam lijepu kampanju, nikome se nisam zamjerio, nitko nije vrijeđao mene niti sam ja ikoga vrijeđao. Rezultati su fenomenalni i naravno da smo oduševljeni. Najvažnije mi je da sam odigrao fer utakmicu. I napišite da zahvaljujem biračima što su mi dali povjerenje'', kaže nam Roko, koji je na svojoj stranici na Facebooku ostavio i mail kako bi mu se mogli javiti svi koje nešto muči ili zanima u vezi s gradskim pitanjima.

''Pitaju me zašto sam uvijek smiren''

Marko Jelić ipak je već prepoznatljivo ime u javnosti. Kninski je to gradonačelnik s uspješnim mandatom iza sebe, o čemu svjedoči činjenica da mu je iz toga grada na ovim izborima podršku za župana dalo čak 63,43 % birača. Da je po njima, drugi mu krug ne bi ni trebao. No njega će ipak biti jer je u županiji osvojio 36,52 % glasova i u tijesnom je vodstvu ispred dosadašnjeg župana Gorana Pauka, koji u drugi krug ulazi s 36,10 % glasova. No to je loš rezultat za HDZ jer Šibensko-kninska županija jedna je od njihovih utvrda.

''Ja sam osoba koja nastoji biti optimistični realist pa ću reći da smo više-manje očekivali ovakve rezultate. Imamo neke naznake da bi nas u drugom krugu mogao podržati SDP, ali i Ivica Ledenko. Naime, i s jednima i drugima slažem se u mnogo toga kada su programi u pitanju. No važnija je ona razina na kojoj će svaki birač sam odlučiti kome će dati svoj glas. Mi glasovima zapravo podržavamo svoju viziju budućnosti. Imali smo dvostranačje, pa smo stvorili višestranačje, a sada, čini se, idemo u bestranačje, rekao bi moj kolega Žuvela iz Zadra, kojeg rado citiram. Važno je da na lokalnoj razini ljudi shvate da ne biraju ideologije, nego ljude koji će upravljati njihovim životima svakodnevno i oni moraju biti kvalitetni. To se, čini se, počinje događati u Hrvatskoj, da ljudi to razumiju'', kaže Jelić.

Marko Jelić (Foto: Dusko Jaramaz)

Istaknuo je kako je njegova kampanja u prvom krugu bila jasna i transparentna te kako on od politike ne živi, nego se njome bavi.

''Supruga i ja imamo sasvim pristojna primanja kojima možemo sebi osigurati ono što smatramo pristojnim životom. Ja gradski novac ne vidim, on za mene nije novac, nego papir ili odluka koja pomaže da se ostvari neki cilj dobar za grad i građane. Kad ste financijski neovisni o toj politici ili nekoj velikoj stranačkoj pripadnosti, onda niste prisiljeni donositi odluke koje bi mogle biti u suprotnosti sa zakonom, vašim pogledima na život niti raditi bilo kome ikakve sporne usluge'', objašnjava Jelić.

Za drugi krug nastavlja na isti način jer, kaže, nema smisla mijenjati tim koji dobiva. ''Nekad me pitaju zašto sam uvijek smiren. Pa zato što ako stvari shvaćaš s vjerske strane, onda znaš da trebaš dati sve od sebe, a na kraju će uvijek biti baš onako kako treba.''

''Neću ja tražiti ni od koga eksplicitnu podršku''

Sigurni smo da svi dobro znate za našeg posljednjeg sugovornika. Darko Milinović dokazao je da mu HDZ nije potreban te da njegova Ličko-senjska županija itekako prepoznaje i njega kao pojedinca. U drugi krug ulazi s 29,16 % glasova, dok je ispred njega nezavisni kandidat Danijel Tušak s 33,01 % glasova.

''HDZ je sa mnom dobivao više od 60 posto glasova, a bez mene je dobio manje od 30. Mislim da to dovoljno govori o mojoj prepoznatljivosti. Bila je to sinergija mog imena i HDZ-a kao brenda. U novoj regionalnoj opciji pokazali smo što možemo. Ne moram hvatati veliku razliku, a smatram i da je moj koalicijski potencijal u skupštini mnogo veći nego HDZ-ov. I dosad se u županiji surađivalo na programskoj osnovi, a tako će biti i ubuduće. Sve su opcije otvorene, a bolje je dogovoriti se nego izazivati neke bespotrebne prijevremene izbore.

Darko Milinović (Foto: Borna Filic)

Od sutra je Milinović opet na terenu, kaže da neće tražiti eksplicitnu podršku ni od kojeg protukandidata. ''Tražit ću podršku od svog biračkog tijela. U prvom smo krugu osvojili što smo mislili da možemo. Sada se kampanja mijenja, okrećemo se prema pojedincima. Biračko tijelo koje imam na raspolaganju, a koje bi moglo biti sklono meni značajno je, brojčano dobro stojim. Po nekakvoj logici računam na one koji će glasati protiv HDZ-a i one koji će glasati za mene, a to je bazen od nekih 8000 birača.''

''Ljudi su me prepoznali jer sam vjerodostojan političar. Ne mijenjam stavove, prepoznali su sve što radim i što sam radio posljednjih desetak i više godina'', zaključuje Darko Milinović, koji je HDZ stajao još jedne njihove tradicionalne utvrde.

Vremena se očito mijenjaju, složili bismo se s našim sugovornicima.