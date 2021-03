Božo Petrov osvrnuo se na prepirku Milanovića, Jandrokovića i Plenkovića. Komentirao je MOST-ov plan za nadolazeće izbore kao i svoju kandidaturu za dubrovačko-neretvanskog župana, ali se dotaknuo i Hrvatske gospodarske komore.

Božo Petrov, čelnik MOST-a, kandidat je za dubrovačko-neretvanskog župana na nadolazećim lokalnim izborima u svibnju.

Osvrnuo se na prepriku predsjednika Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića o izboru predsjednika Vrhovnog suda. ''Mislim da ni građane više ne interesira tko je u pravu i nije. Da nije tužno bilo bi komično. To je sve samo farsa, jedno stjecanje pozicija za trgovinu, što predsjednika Vrhovnog suda, što novih veleposlanika, a u konačnici će sjesti i dogovoriti se kao što su svaki put sjeli i dogovorili se. Pa da barem tu farsu izvode u nekom ozbiljnom tonu. Ovako to podsjeća na onu seriju "Državnik novog kova'', komentirao je Petrov i dodao da je farse sve od početka natječaja naovamo.

"Bit ću posebno aktivan za vrijeme ove kampanje, bit ću kandidat za župana Dubrovačko-neretvanske županije'', potvrdio je. Siguran je u kandidaturu, kaže, ne iz ''politikanskih razloga'', već zato što voli svoj kraj i nakon toliko ''životnog političkog iskustva i rezultata rada'' vjeruje da se može uspješnije.

Rekao je da zna da se može uspješnije organizirati zdravstvena skrb za stanovnike županije, a ne da odlaze u druge županije po pomoć.

U Metkoviću je na vlasti HDZ, no Petrov govori da MOST nije izgubio taj grad.

''Gradonačelnik je HDZ-ov koji vlada uz svoga pomoćnika Stipu Gabrića Jamba, a o Stipi Gabriću Jambi dovoljno znamo'', rekao je.

''U Metkoviću imamo sjajnoga kandidata. Metković je četiri godine izgubio'', izjavio je osvrnuvši se na sadašnju vlast.

Na izborima se nadaju pobjedi. Ako MOST podbaci na izborima, spreman je snositi sankcije. ''Ja sam uvijek spreman, ja sam uvijek ponudio svoju odgovornost, to je najmanji problem, ali ja ne vjerujem da će MOST podbaciti iz razloga što imamo odlične kandidate'', govori Petrov.

Žao mu je da se ''jednoj osobi takvog životnog iskustva dogodi da prepisuje program neke druge političke stranke i to neažuriran, star četiri godine'', rekao je za incident koji se dogodio kandidatkinji za gradonačelnicu Zagreba, Vesni Škare Ožbolt.

Hrvatska gospodarska komora

''Mi ćemo i dalje upozoravati javnost za sve ono što se događa loše u svakoj instituciji jer mi namjeravamo i tražimo da se te institucije poprave'', objasnio je.

Zanimljivo je, kaže, da se u izviješću 2019. godine prikazuje jedan podatak. ''U trenutku kada je gospodin Burilović preuzeo HGK bilo je 630 zaposlenih. Onda je on podijelio jedno 350 otkaza, na to potrošio gotovo 20 milijuna kuna, sve to lijepo stoji u izvješću. Potrošio naših 20 milijuna kuna da bi ponovno zaposlio jedno 250 svojih uhljeba'', govori.



