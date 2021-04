Iako je od zagrebačkog potresa prošlo 383 dana, tek je devet privremenih rješenja za obnovu. Oko 20 posto ljudi je podnijelo zahtjev za obnovom, a već su počele i prijevare.

Kandidatima za gradonačelničku fotelju Zagreba su i puna usta obnove od potresa. Ukupno su prošla 383 dana od potresa, a privremenih rješenja ima za tek devet zgrada koje treba obnoviti ili ukloniti, a više od šest tisuća zgrada ima žutu i crvenu naljepnicu. Brine to one koji su stradali, one koji trebaju voditi obnovu, ali ne i neke koji su već željeli krasti na obnovi. Fond je podnio prvu prijavu za pokušaj.

Nevena Rendeli djeluje u udruzi SOS Zagreb, koja želi brzu obnovu. Dokumentacija, tvrdi, više nije problem. ''Organizirane obnove, prema trenutnom zakonu, neće ni biti'', govori.

Nažalost, raste i pohlepa pa su u obnovi koja još nije ni krenula, već započele krađe. ''Pokušaj, recimo, prevare da su neki događaji fingirani, a detalje vam ne mogu iznositi. Pratimo sve transakcije, pogotovo velike transakcije i njihovu opravdanost'', rekao je Davor Iljkić iz Fonda za obnovu.

''Situacija je dosta neprihvatljiva'', govori Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu. Od 6500 zgrada kojima je potrebna obnova, tek oko 20 posto je podnijelo zahtjev. ''Zabrinjavajuće je, znači da je za te građane proces kompleksan'', izjavio je. Brži je model, priznaje Vanđelić, kada građani sami krenu u obnovu.

Fond za obnovu je uveo prijavu nepravilnosti. Dobili su već nekoliko prijava nepravilnosti te su otkrili i pokušaj prevare. ''Pokušavalo se prijaviti da su izvođeni radovi tamo gdje nisu bili izvođeni radovi i tražila se novčana naknada zauzvrat. Mi smo to proslijedili u Općinsko državno odvjetništvo time naš posao završava'', komentirao je.

Novac je Hrvatska dobila od Europske unije, ali treba poštivati rokove koje je Unija nametnula. ''Moguće je da ćemo imati vremenski tjesnac da to sve završimo. Jedan mali dio novaca je u Fondu za obnovu, taj novac je otprilike 10 posto Fonda solidarnosti i ja se nadam da ćemo to u 18 mjeseci stići'', govori Vanđelić.

