Je li Tomislav Tomašević dobio policijsku zaštitu? Na konferenciji za medije u njegovoj su se blizini nalazili policajci u civilu.

Tomislav Tomašević na današnjoj je konferenciji za medije govorio o programu Digitalnog grada platforme Možemo!.

Novinari su primijetili kako se nedaleko od Tomaševića nalaze policajci u civilu pa su ga pitali je li dobio policijsku zaštitu.

"To morate pitati policiju, mi se ne bavimo procjenom sigurnosti. Za to postoje institucije. Postoji komunikacija između nas i policije o sigurnosnim rizicima, ali to morate pitati njih”, kazao je Tomašević.

Je li Tomaševiću zaista dodijeljena policijska zaštita, pitali smo i MUP te ćemo odgovor objaviti po primitku.

Na konferenciji za medije uz Tomislava Tomaševića govorili su članovi radne grupe za digitalni grad Nikola Plejić, Sarah Baron-Brljević i Tomislav Medak.