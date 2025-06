Kako će izgledati Zagreb u danima Thompsonova koncerta? Tomašević otkrio koji će most biti zatvoren za promet

Mnoga pitanja vezana uz koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu i dalje vise u zraku bez odgovora, a jedno posebno izaziva pozornost. Još je manje od dva tjedna do koncerta, a i dalje je potpuno nejasno kako će u danima pred i za vrijeme te nakon koncerta, na kojem se očekuje pola milijuna ljudi, funkcionirati promet u Zagrebu.

Iz Thompsonova menadžmenta tvrde da su "sve suglasnosti i famozni elaborati koji su predavani ispunjeni onako kako treba". No, dio elaborata koji su organizatori predali, vraćeni su na predaju. Iz Thompsonova menadžmenta uvjeravaju da je "priča s elaboratima zatvorena te da nema nikakvih dvojbi, upita i nejasnoća."

Ako je tako, nejasno je zašto Thompson još uvijek nema dozvolu za koncert i zašto javnost nije obaviještena o svemu što je potrebno da bi i tih dana svakodnevni život mogao normalno funkcionirati.

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović kazao je da je Grad dobio prometni elaborat.

Trilateralni sastanci

"Organizator je prema našim informacijama napravio četiri elaborata – ne postoji prometno-sigurnosni, nego jedan za promet, drugi za sigurnost, treći za zaštitu požara i četvrti za evakuaciji. Gradu i policiji poslan je prometni elaborat, ali nisu za sigurnost, evakuaciju i zaštitu zato što ne trebaju biti poslani Gradu jer to nije pitanje Grada", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za medije odgovarajući na novinarska pitanja.

Organizator je napravio četiri dijela elaborata, kazao je Tomašević, koji je dodao da je Gradu i policiji poslan dio koji se odnosi na promet: "Jučer je došao prijedlog organizatora o zatvaranju pojedinih ulica. Na to se mora očitovati nadležni gradski ured i konačnu odluku donosi policija."



"Nadležni u Zagrebu rade na pojačavanju kapaciteta svega što je potrebno", istaknuo je. "Prvi operativni sastanak je održan u travnju. Tu dogovaramo s organizatorima sve detalje. Trebat će uređivati javne površine prije i nakon koncerta. Kapaciteti Zrinjevca, Čistoće i Zagrebačkih cesta, s obzirom na prometnu regulaciju, a i kapaciteti Vodoopskrbe i odvodnje su angažirani na način da će 25 hidranata oko Hipodroma biti modificirani da se na njih postave slavine za pitku vodu, koja će biti besplatne. Bit će angažirane i cisterne s vodom. Govorim o perimetru oko Hipodroma", kazao je.



"Most slobode bit će zatvoren za vozila i otvoren za pješake, koji još mostovi i ulice će biti zatvoreni - o tome se vode razgovori i to će biti uskoro komunicirani prema javnosti", kazao je Tomašević i dodao da je trilateralna komunikacija - organizatora, Grada i države upostavljena početkom svibnja, a i danas je jedan sastanak na tu temu.

"Ne treba imati nikakve iluzije"

Što se tiče parkinga, rekao je da se također vode razgovori. Naglasio je da Grad ne može ni po kojoj osnovi osigurati parking jer nema vlastitih površina, a ne može uzeti tuđe. "Da imamo vlastite, već bi bile u funkciji za potrebe građana Zagreba", dodao je.

"Očekuje se da će manji dio parkirališta biti prazan s obzirom na to da je riječ o godišnjim odmorima. No, ne treba imati nikakve iluzije da je to dovoljno", kazao je gradonačelnik.

"Ono što možemo je pronaći parking za autobuse. Pokušavamo razgovarati s vlasnicima parcela kako bismo riješili organizirani prijevoz posjetitelja. Nije mi jasno kako bi Grad mogao zakupiti privatne površine za održavanje privatnog događaja. Grad Zagreb nema velikih površina za parkiranje, imamo problema i u redovnom funkcioniranju grada", istaknuo je.

"Što se tiče toga da neki sugeriraju da Grad treba osigurati parking za koncert, ponovit ću još jednom - za to nema pravne osnove budući da se radi o privatnom koncertu pa Grad to ne bi smio raditi", istaknuo je i dodao da je bitno je da se organizira, što je opet u sferi organizatora - prijevoz autobusima i vlakovima.

Datum koncerta i broj prodanih ulaznica

Podsjetio je i kako je došlo do toga da je datum koncerta 5. srpnja. "Organizator je odabrao taj datum nakon što koncert nije bilo moguće održati na datume koje je prganizator zatražio ranije", kazao je i rekao da je to najmanje loš termin za koncert. Rujan bi, kazao je bio još veće opterećenje.

Što se tiče broja ljudi, također je podsjetio da je u originalnom ugovoru organizatora i Ustanove za upravljanje sportskim objektima bilo navedeno da je maksimalni broj posjetitelja 100.000. Organizator je u zahtjevu rekao da očekuju 60.000. Nakon što je ugovor potpisan na 100.000, organizator je prodao 280.000 ulaznica i zatražio aneks ugovora kako bi se zakupio dodatni prostor Hipodroma za još posjetitelja. Ustanova za upravljanje sportskim objektima je 3. travnja sklopila aneks ugovora za dodatnih 100.000 četvornih metara, uz dodatnu naknadu od 93.000 eura s PDV-om, kazao je Tomašević.

"U ugovoru postoji odredba o procjeni maksimalnog broja posjetitelja, prema kojoj državna tijela imaju nadležnost procijeniti koliko osoba smije biti prisutno na prostoru Hipodroma. Ugovorom samim nije bio definiran konkretan maksimalni broj posjetitelja. Naravno, svi znamo da je Hipodrom u prošlosti ugostio i veći broj ljudi – primjerice, tijekom posjeta pape Ivana Pavla II. kad se govorilo o više od milijun ljudi. No, kad je riječ o koncertima, treba uzeti u obzir sigurnosne propise, koji su se mijenjali kroz godine, kao i brojne druge faktore - od vremenskih uvjeta do vremena održavanja, itd... Na kraju, odluku o dozvoljenom broju posjetitelja donose nadležna državna tijela", objasnio je gradonačelnik.

Kazao je i da se pojavila informacija da su državna ili gradska tijela sugerirala ili uvjetovala da se umjesto više manjih koncerata održi jedan veliki. "Što se tiče državnih institucija - ne mogu govoriti. Ali mogu reći da gradske institucije nisu iznosile takav zahtjev. Nakon što se ta informacija pojavila, provjerio sam izravno sa Ustanovom za upravljanje sportskim objektima, koja je jedina gradska institucija koja je u toj fazi komunicirala s organizatorima. Njihov odgovor je jasan - nisu na nijedan način uvjetovali održavanje jednog velikog koncerta umjesto više manjih. Osobno smatram da bi bilo dobro da se ovako velik koncert podijelio na dva ili tri manja, i da je organizator to predložio, Grad bi to prihvatio", rekao je Tomašević.

