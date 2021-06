Dubrovački gradonačelnik Mato Franković komentirao je Plenkovićevu izjavu da su komercijalni mediji namjerno krivo izgovarali ime kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, Davora Filipovića.

Premijer Andrej Plenković prozvao je komercijalne medije da su namjerno krivo izgovarali ime kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, Davora Filipovića, koji je u prvom krugu osvojio 9,83 posto glasova. Danas je gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković (HDZ) u razgovoru za Libertas TV iznio svoje mišljenje o aktualnoj situaciji.

''Ne mislim da je bilo namjerna provokacija, greške se događaju, svi smo ljudi od krvi i mesa. Sigurno taj gospar koji je tamo stavio potpis nije to namjerno napravio, zašto bi to napravio namjerno? Ne želim omalovažiti premijera, nije lako biti premijer RH, voditi zemlju u teškoj krizi i istovremeno političke bitke. Nisam za prozivku medija iako sam osobno često bio meta pokušaja diskreditacije, nema političara kojeg su osobno pokušali diskreditirati kao mene, ali sam to stoički podnio i nastavio dalje'', rekao je.

Dotaknuo se i Filipovićeve kampanje.

''Kandidat za Zagreb je zanimljiv, ali je imao vrlo lošu kampanju i nastupe. Pričao je više o drugima, manje o budućnosti Zagreba, ružno je napadao. Mislim da je to pogrešna kampanja. Ne može biti odgovoran Andrej Plenković, odgovoran je loš kandidat. Treba znati gubiti i pobjeđivati. Mladom g. Filipoviću treba dati priliku da nauči svoje greške. A da je pogriješio, pogriješio je'', zaključio je Franković.