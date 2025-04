Stiže 13. mirovina: "To je kao Jeti, svi pričaju o njoj, nitko ne zna kako izgleda"

Tresla se brda, rodio se miš. Koliki će umirovljenici dobiti dodatak, tzv. trinaestu mirovinu i dalje je nepoznanica.

"Ne bih nagađao, mislim da i nije ključna tema u ovom trenutku. Ono što je važno da će svi umirovljenici, kao što su svi spomenuli, računati na taj dodatak", izjavio je Marin Piletić, ministar rada i mirovinskog sustava.

Ako pitate one koje iznos najviše zanima, računica je jasna.

"Evo petsto eura bi bilo ajde, onako", misli Danica Trajkovski iz Zagreba.

"Preko hiljadu, to je premalo, 700, 800, premalo", smatra Ljubica iz Zagreba.

"Al' ja vam nemam mirovinu, to nije mirovina, to se ne zove mirovina po mome to vam je ni socijalna pomoć", žali se Nevenka iz Zagreba.

O konkretnim iznosima nitko ništa, osim sindikata umirovljenika.

"Naš stav da se veže uz aktualnu vrijednost mirovine koja je trenutno 13,57 eura za svaku godinu staža", izjavio je Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Pa dodaje.

"Ako Vlada nas ne posluša, mi ćemo i dalje na tome inzistirati. A sad koje su naše metode, ha-ha, pregovori putem nacionalnog vijeća, zahtjevi, apeli javnosti, u najgoru ruku i neke jače akcije", kaže Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Kad su umirovljenici u pitanju, obećanja su velika, realizacija slaba, ističe naš sugovornik.

"Tzv 13. mirovina će biti na način poput Jetija - svi o tome pričaju, a nitko ne zna kako ona izgleda. Što znači da će Vlada ispipavati puls, gledat će kakvo je raspoloženje umirovljenika i ako mi budemo glasni, odnosno što god mi budemo glasniji, to će iznos po godini staža biti veći. Dakle, moramo biti glasni i natjerati ih da bude što je veći mogući", izjavio je Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno.

Iz matice umirovljenika poručuju, novostima su umirovljenici zadovoljni.

"Svi su reagirali jako dobro to se odnosi na novi zakon je sve, to se odnosi namirovine koje će sada ići po stažu, prema godinama staža konačni iznos to će odrediti Vlada svake godine", tvrdi Višnja Fortuna iz Matice umirovljenika.

Oni koje smo mi pitali, ne dijele baš oduševljenje.

"Ne znam kaj bi vam rekla prvo ne vjerujem uopće da će biti, a drugo, naravno da treba jer su zbilja mirovine male, a šta sad", smatra Jadranka Živičnjak iz Zagreba.

"Kaj bi ja rekla, ja nisam vlasnik kase, ko je vlasnik kase, taj ak' hoće bu dal, ako ne, ne. Znate, ja idem na bankomat i njemu se klanjati hoće mi država poslati gore ili neće", izjavila je Nevenka iz Zagreba.

"Ideja nije loša, ali da bi to trebalo svaki mjesec u godini povećati penziju radi ovih ljudi koji imaju jako malu penziju", kaže Ljubica iz Zagreba.

Osim dodatka, predstavljene su još neke izmjene. Ukida se penalizacija prijevremenih mirovina sa 70 godina, a invalidske mirovine rast će za 10 posto. Tu je i povećanje dodatnog staža na 12 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete.