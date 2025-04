Ponovno rastu temperature: Meteorolog otkriva gdje će biti najtoplije

Prizemno gledajući, u Europi je i dalje dominantan utjecaj anticiklone koja se nalazi nad Irskom i Ujedinjenim kraljevstvom.

Međutim, sjeveroistočno od Hrvatske, sutra će se premještati jedna hladna fronta u sklopu koje će nam doći malo vlage u višim slojevima atmosfere, a to znači djelomičnu i kratkotrajnu destabilizaciju, odnosno veću mogućnost za lokalne pljuskove.



Četvrtak će na Jadranu početi sunčano, uz malo oblaka. Puhat će slaba, samo ponegdje i umjerena bura. S druge strane, na kopnu će biti oblačnije, uglavnom umjereno do pretežno oblačno.

Znači, bit će i sunčanih razdoblja, više na zapadu, dok u Slavoniji može pasti i malo kiše. U Slavoniji će biti i vjetrovitije, puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, pa će zbog toga biti i svježe. Najniža jutarnja temperatura u nizinama inače oko 4 Celzijeva stupnja, u gorskim predjelima oko 1, a na obali od 7 do 10.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno. Imat ćemo sunčana razdoblja, no isto tako postoji i mogućnost za kraće, lokalne pljuskove. I ta je mogućnost veća u istočnijim predjelima. Vjetar će poslijepodne malo ojačati, puhat će slab do umjeren, sjevernih smjerova. A temperatura će rasti do vrijednosti između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, kako u prvom tako i u drugom dijelu dana. Pri tome je veća vjerojatnost za lokalne pljuskove nego na zapadu, no i ovdje će oni biti samo brzoprolazni i kratkotrajni. Vjetar će poslijepodne ojačati, puhat će umjeren, a povremeno i jak sjeverozapadnjak, tako da će sutra u Slavoniji još biti svježe i pomalo hladno, s najvišom temperaturom između 13 i 15.

U Istri, Primorju i na Kvarneru pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Popodne će zapuhati maestral, a navečer ponovno slaba do umjerena bura. Što se tiče temperature, još će biti malo toplije nego danas, rast će do ugodnih 16, 17 stupnjeva.

U Lici i Gorskom kotaru djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab vjetar, promjenjiva smjera, i danju će biti ugodno, s najvišom temperaturom oko 13.

U Dalmaciji će biti sunčano, poslijepodne uz malo promjenjive naoblake. Zapuhat će maestral, i ojačat će na umjeren, prolazno može biti i jak, a zatim se navečer vraća na buru. Temperatura će biti između 16 i 18.

Prognoza za iduće dane

U petak i za vikend u unutrašnjosti će biti djelomice do pretežno sunčano i toplo. Postoji mala mogućnost za kraće lokalne pljuskove, ponajprije u nedjelju. Povremeno će puhati slab vjetar, zapadnih smjerova. Ujutro će temperatura biti između 4 i 7, dok će danju rasti do 21, 22.

Na Jadranu do kraja tjedna pretežno sunčano i ugodno. U petak i subotu još će puhati maestral, a noću burin. Zatim u nedjelju okreće na jugo, koje će tijekom dana postupno jačati na umjereno. Temperatura će ujutro biti oko 10, a poslijepodne oko 20 stupnjeva.

Pred nama su dakle sve topliji dani, mraza više neće biti. Imat ćemo puno sunca, ali povremeno i promjenjive naoblake, pa su lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi, osobito u četvrtak i nedjelju.

Temperatura će od petka ponovno poprImati vrijednosti oko 20 Celzijevih stupnjeva.