Politički analitičari Žarko Puhovski i Dragan Bagić ocijenili su da smrt zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića mijenja kampanju za nadolazeće lokalne izbore, istaknuvši da će se fokus kampanje s kritika dugogodišnjeg gradonačelnika prebaciti na programe kandidata.

"Kampanja će morati dobiti legitimni sadržaj kampanje na lokalnim izborima, a neće biti koncentrirana na bavljenje Bandićevim likom i djelom, kao što je bila do sada i kao što bi bila do kraja da je on poživio", govori Puhovski za Hinu.

Kandidati će se naći u situaciji da moraju nešto reći o tome što žele učiniti s gradom ako im dođe u ruke, poručuje.

Da Bandićeva rana smrt bitno mijenja okolnosti i teme izbora, smatra i Bagić koji ističe da će se kandidati umjesto u kritici Bandića, morati natjecati u pozitivnim porukama i rješenjima.

"Da je Bandić u igri i živ, naravno da bi se rasprava vodila o njemu - tko je s njim surađivao, bio blizak, bio u koaliciji. Sada to postaje sporedno i ključna postaje alternativa - način rješavanja problema u gradu, što su prioriteti te koje su sposobnosti kandidata da tu promjenu osiguraju", navodi Bagić.

HDZ u najvećem problemu, moguća i zamjena kandidata

Vezano za takozvane alibi kandidate za gradonačelnika Zagreba, Puhovski smatra da su se HDZ s Davorom Filipovićem i SDP s Joškom Klisovićem osramotili jer su u vatru gurnuli nedovoljno sposobne kandidate, računajući na to da će se Bandić s nekime sukobiti u drugom krugu bez njih.

"Zbog toga su sada u nebranom grožđu", mišljenja je.

Bagić pak smatra da je tu u najvećem problemu upravo HDZ jer HDZ bez Bandića ima određene ozbiljne šanse, ali nije siguran da ima šanse s Filipovićem kojeg su istaknuli kao kandidata.

"Nije nemoguće da dođe do ili da se barem ozbiljno razmatra i zamjena HDZ-ovog kandidata. Mislim da će HDZ biti na mukama sljedećih nekoliko dana i tjedana jer mora donijeti odluku ostaje li pri ovom kandidatu ili ide u neku novu kombinaciju", navodi.

"Vanđelić bi sad imao vrlo ozbiljne šanse"

Mišljenja je da bi ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić, da se postigao dogovor između HDZ-a i njega, sada imao vrlo ozbiljne šanse da doista postane gradonačelnikom.

Također, Bagić smatra da nove okolnosti bitno ne utječu na SDP jer stranka s Klisovićem nije igrala na birače Milana Bandića. Prema njegovom mišljenju, veće je pitanje kako će se SDP odnositi prema kandidatu Možemo! Tomislavu Tomaševiću i može li ga pobijediti u prvom krugu.

"Ovo je za SDP možda i prilika jer Tomašević na neki način gubi svoju ključnu prednost, a to je da se do sada nametnuo kao glavna alternativa Milanu Bandiću. Ta prednost sada postaje nešto manja, što otvara prostor Klisoviću za neke šanse za ulazak u drugi krug", navodi.

Uz programe bitni i svjetonazorski elementi

Puhovski smatra da se pobjednik izbora neće znati već u prvom krugu, a predviđanja nekih predizbornih anketa da u drugi krug ulaze dvojica kandidata ljevice ne čine mu se vjerojatna.

"Sada će uz ove programske elemente lokalnog karaktera doći u drugi plan, ali veoma važni će biti i svjetonazorski elementi. Sasvim sigurno je da je svjetonazorski neodrživo, s obzirom na realno stanje stvari, da u drugom krugu budu dva lijeva ili više manje lijeva kandidata", pojašnjava.

Tu će doći do nekih promjena, a time se otvara velika mogućnost za čelnika Domovinskog pokreta Miroslava Škoru, procjenjuje.

"Vidjet će se je li on kukavica ili je doista u stanju ogledati se u jednoj ozbiljnoj političkoj utakmici", smatra Puhovski.

Prema njemu Tomašević ima jako dobre šanse za drugi krug, ali problem vidi u tome što je Tomašević gotovo u potpunosti bio koncentriran na "protubandićevsku" kampanju, a s druge strane nema dovoljno, kako mu se čini, organizacijskog potencijala da brzo promijeni orijentaciju svoje kampanje.

"On je već sada reagirao pomalo, recimo to tako, na malograđanski način rekavši da nije sad vrijeme da se govori o Bandićevim osobinama. Čitavo vrijeme se samo njima bavio, a sad ima tu ideju 'o mrtvima samo najbolje'. To je jedna klasična malograđanska koncepcija koja je veoma popularna, ali mislim da nije popularna u onom krugu na koji Tomašević računa", zaključuje Puhovski.

"Troskot je ideološki najobojeniji"

Bagić još nema procjene za drugi krug zagrebačkih lokalnih izbora jer je situacija neizvjesna te ovisi i o tome kako će se pozicionirati i ostali kandidati, od Vesne Škare-Ožbolt i HDZ-a pa do toga što će napraviti Domovinski pokret.

Također smatra da su biračima bitni i svjetonazorski elementi pa tako procjenjuje da će Most ostvariti solidan rezultat u Gradskoj skupštini, ali misli da Mostov kandidat Zvonimir Troskot teško može doći u situaciju da pobijedi u drugom krugu zbog njegove izrazite ideološke obilježenosti suradnje s udrugom U ime obitelji.

"Bilo koji drugi kandidat koji je umjereniji, centristički ili lijevi će ga lako pobijediti. On je kandidat koji je trenutno u utrci ideološki najobojeniji jer je bio ključni čovjek referenduma za ustavnu definiciju braka, dolazi iz krila Željke Markić i mislim da ga to jako ograničava", zaključuje Bagić.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić iznenada je u nedjelju rano ujutro umro u dobi od 66 godina od posljedica srčanog udara. Gradom Zagrebom će do lokalnih izbora u svibnju upravljati njegova zamjenica Jelena Pavičić Vukičević. U izbornoj utrci za gradonačelnika Zagreba trenutno je 11 kandidata.