Drama u zagrebačkoj Skupštini, posvađali se Bandićevi suradnici: "Smradu jedan, uništit ću te!"

Vinko Kojundžić, predsjednik Udruge Bolje možemo koja danas ima osnivačku skupštinu te će postati stranka MB365 Idemo Delat! priopćio je u srijedu o incidentu u Skupštini Grada Zagreba. Članu udruge Bolje možemo Nenadu Predovanu u lice se navodno unio Ivica Lovrić, dugogodišnji suradnik zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, te mu prijetio govoreći: "Govno jedno, razbit ću te", "Uništit ću te", "Smradu jedan", "Gotov si".

"Ove izjave rekao je u prisustvu svjedoka - Višnje Fortune i Dejana Kljajića, zastupnika u Skupštini grada Zagreba", napisao je Kojundžić i dodao kako je Predovan policiji prijavio fizičku prijetnju.

"Oštro osuđujemo fizički nasrtaj na bilo koga, a još više politički motivirano fizičko nasilje nad članom Bolje možemo te ćemo se i o ovom nemilom incidentu očitovati u izjavi za medije danas prije samog početka osnivačke skupštine BM365 Idemo delat!", napisao je predsjednik Bolje možemo Vinko Kojundžić.

"To nije moj vokabular. Neka me prijavi, ali valjda zna da je lažno prijavljivanje kazneno djelo. To je čista izmišljotina, a danas osnivaju tu neku smiješnu stranku pa im valjda treba reklama", rekao je Ivica Lovrić za Jutarnji komentirajući sukob u Gradskoj skupštini.

Pročitajte i ovo Sudjelovali K9 timovi Tužan kraj potrage: HGSS-ovci pronašli mrtvu Amerikanku, nestala je prije tri tjedna

Pročitajte i ovo On je spreman Jedan stanovnik Tampe postao viralan zbog neočekivanog poteza: Pogledajte kako se dosjetio osigurati svoju kuću!