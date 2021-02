Privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić rekao je u nedjelju kako ne smatra da premijer Andrej Plenković ljut na njega zbog toga što ne želi biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, a začudilo bi ga, kaže, i da ga premijer makne s čela Fonda.

"Začudilo bi me. Apsolutno ne smatram da je premijer imalo ljut na mene. S obzirom na količinu pitanja i način kako su ga zasuli, mislim da to nema nimalo veze sa mnom. Mislim da je naš odnos i dalje dobar, da to što radim on cijeni", rekao je Vanđelić za N1, komentirajući to što je premijer istaknuo da je Vanđelić mogao napraviti više za Zagreb nego što može kao "privremeni" ravnatelj Fonda.

Potvrdio je da očekuje da mu premijer ukaže povjerenje za vođenje Fonda i nakon neuspjelih razgovora o kandidaturi te rekao kako bi se, na kraju krajeva, veselio da na njegovo mjesto dođe čovjek koji je bolji od njega.

"Tu nema nikakvog spora, ovaj tren ja sam tu, a ako bude netko bolji ja ću kao građanin Zagreba i kao netko tko se razumije u obnovu, konstrukcije i građevine biti sretan da je taj netko preuzeo. To je najmanji problem, ali ne vidim nikakav problem u našoj suradnji ni prije ni sada", poručio je Vanđelić.

Nije htio odgovoriti na pitanje koji mu je bio glavni motiv da ne ide na izbore za gradonačelnika kao kandidat HDZ-a. Ponovio je da mu je najjači motiv za ostanak u Fondu bila brza i kvalitetna obnova Zagreba te poručio da nije želio "trošiti energiju na dvije strane".

Vezano za obnovu Zagreba, rekao je kako očekuje da će za desetak dana stići prve odluke koje se tiču uklanjanja obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, kao i odluke o obnovi višestambenih zgrada i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća. Početak radova i obnove vidi za tri mjeseca.