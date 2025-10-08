Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša

Podsjetimo, Lidl Hrvatska i Mliječni Zub surađivali su i prošle pedagoške godine na temi „Zdrava i osviještena prehrana“. Tada je u projekt bilo uključeno više od 115 odgojnih skupina iz cijele Hrvatske, s preko 2.500 djece. Veliki odaziv pokazao je koliko je važno djeci već od vrtićke dobi približiti zdrave prehrambene navike kroz igru, istraživanje i edukaciju.

Jedimo odrzivo, rastimo odgovorno (Foto: PR)

„U Lidlu vjerujemo da ulaganje u obrazovanje djece i razvoj zdravih i održivih navika od najranije dobi ima dugoročan utjecaj na cijelu zajednicu. Ponosni smo što i ove godine nastavljamo suradnju s edukacijskom platformom Mliječni Zub te što s odgojiteljima, roditeljima i stručnjacima možemo djeci približiti važnost uravnotežene prehrane i brige za okoliš. Djeca su naši najmlađi učitelji, oni nas svojim primjerom podsjećaju da male promjene čine veliku razliku. Upravo zato vjerujemo da ćemo kroz ovu inicijativu zajedno graditi zdraviju i održiviju budućnost.“ – poručila je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti Lidla Hrvatska.

Masa Zibar, Lana Jugo, Tihana Veljacic, Marina Matijevic (Foto: PR)

Novi ciklus suradnje Lidla Hrvatska i Mliječnog Zuba započeo je u utorak, 7. listopada, u Dječjem vrtiću Maslačak u Zaprešiću, radionicom za djecu predškolskog uzrasta. Edukatorica za okolišne teme i održivost Tihana Veljačić održala je radionicu „Moj mali vrt u posudi“, na kojoj su djeca u male posudice sadila sjemenke i sadnice lako uzgojivih biljaka poput začinskog bilja, rotkvica i potočarke, čime su na praktičan način učila o podrijetlu hrane te razvijala povezanost s prirodom i osjećaj odgovornosti.

Radionica Moj mali vrt u posudi (Foto: PR)

Novi ciklus projekta traje od kraja rujna 2025. do ožujka 2026., a uključuje online edukacije za odgojitelje i roditelje, projektni rad s djecom u vrtićima diljem Hrvatske te završnu konferenciju s nagradama za najbolje radove. Ovogodišnja tema stavlja poseban naglasak na održivu prehranu, recikliranje i razvijanje osjećaja povezanosti djece s prirodom i zajednicom.

Radionica Moj mali vrt u posudi (Foto: PR)

„Sretni smo što i ove pedagoške godine nastavljamo s projektom „Abeceda zdravog odrastanja“, koji je u protekle tri godine izazvao veliko zanimanje i sudjelovanje više stotina vrtića iz cijele Hrvatske. Znamo kako djeca najbolje uče kroz igru te smo im, u suradnji s odgojiteljima, roditeljima i širom zajednicom, upravo na ovaj način uspjeli približiti važne teme i pomoći u usvajanju zdravih navika u brojnim razvojnim područjima – od pranja zuba i održavanja higijene, do emocionalnog razvoja i zdrave prehrane. Ove godine, ponovno u suradnji s našim partnerom Lidl Hrvatska, bavimo se još jednom aktualnom temom – održivosti u prehrani i zaštitom okoliša, kako bi djeca razvila osjećaj povezanosti s prirodom i naučila kako malim promjenama u ponašanju možemo puno učiniti za naš planet. – izjavila je Daniela Kos, voditeljica projekta Mliječni Zub.

Radionica Moj mali vrt u posudi, Tihana Veljacic (Foto: PR)

Prijave vrtića za sudjelovanje otvorene su do 13. listopada 2025., putem web stranice projekta „Jedimo održivo, rastimo odgovorno“.

Sonja Hristovski, Tihana Veljacic, Lana Jugo, Lucija Miskovic, Daniela Kos, Gordana Anna Hubl (Foto: PR)