Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglas

Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša

Piše OGLAS, 08. listopada 2025. @ 16:26 komentari
Gordana Anna Hubl, ravnateljica DV Maslacak i Lana Jugo, voditeljica CSRa i odrzivosti Lidla Hrvatska
Gordana Anna Hubl, ravnateljica DV Maslacak i Lana Jugo, voditeljica CSRa i odrzivosti Lidla Hrvatska Foto: PR
U pedagoškoj godini 2025./26. kreće nova sezona edukativno-razvojnog projekta „Abeceda zdravog odrastanja“, u organizaciji edukacijske platforme Mliječni Zub uz podršku partnera Lidl Hrvatska. Tema ovogodišnjeg ciklusa je „Jedimo održivo, rastimo odgovorno“, a djeca u više od stotinu dječjih vrtića diljem Hrvatske učit će o održivoj prehrani, zaštiti okoliša, otpadu i recikliranju.
Najčitanije
  1. Damir Poljak, Vili Beroš i Anđelko Stričak
    Milijunski iznosi

    Cure detalji velike policijske akcije: Spominju se imena ravnatelja bolnica, češljaju se poslovi iz vremena Beroša
  2. Sunčano vrijeme, ilustracija
    VREMENSKA PROGNOZA

    Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkriva koliko će trajati
  3. Ilustracija
    Tvrtka ga tuži

    Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Američki Senat potvrdio novu veleposlanicu u Hrvatskoj
žena koju šalje trump
Ovo je nova američka veleposlanica u Hrvatskoj
Nesreća u Zagrebu! Sudarila se dva automobila, više osoba ozlijeđeno
nastala gužva
Nesreća u Zagrebu! Sudarila se dva automobila, više osoba ozlijeđeno
Krk je zavijen u crno nakon dvije tragične nesreće u samo nekoliko dana na istoj dionici ceste.
Dan žalosti
Naš otok zavijen u crno nakon dvije tragične nesreće u samo nekoliko dana na istoj dionici ceste
Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša
Oglas
Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša
Hrvatska liječnička komora oštro o Beroševom zaposlenju: "Ovo ozbiljno narušava ugled naše profesije"
zgrozio ih slučaj
Hrvatska liječnička komora oštro o Beroševom zaposlenju: "Ovo ozbiljno narušava ugled naše profesije"
Snimka nadzorne kamere zabilježila jezive scene: Cijeli balkon se urušio sa zgrade dok je žena stajala na ulici
užas u grčkoj
Snimka nadzorne kamere zabilježila jezive scene: Cijeli balkon se urušio sa zgrade dok je žena stajala na ulici
Policija u akciji: Od ranog jutra na adresama šefova dviju zdravstvenih ustanova, spominje se i župan
Milijunski iznosi
Cure detalji velike policijske akcije: Spominju se imena ravnatelja bolnica, češljaju se poslovi iz vremena Beroša
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Tvrtka ga tuži
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Vremenska prognoza: Vraća se sunce
VREMENSKA PROGNOZA
Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkriva koliko će trajati
Obdukcija otkrila uzrok smrti Maltežana koji su poginuli kod Senja
Detalji užasa
Obdukcija otkrila uzrok smrti Maltežana koji su poginuli kod Senja
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
Detalji užasa na autocesti: Objavljeno tko je kriv za nesreću u kojoj je poginuo muškarac
Tragedija na A3
Detalji užasa na autocesti: Objavljeno tko je kriv za nesreću u kojoj je poginuo muškarac
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vremenska prognoza: Vraća se sunce
VREMENSKA PROGNOZA
Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkriva koliko će trajati
Policija u akciji: Od ranog jutra na adresama šefova dviju zdravstvenih ustanova, spominje se i župan
Milijunski iznosi
Cure detalji velike policijske akcije: Spominju se imena ravnatelja bolnica, češljaju se poslovi iz vremena Beroša
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
show
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Jeste li pogodili?
Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
zdravlje
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Strah vas je sramote na kvizu? Ovdje provjerite kako stojite sa znanjem
Pokažite što znate!
Strah vas je sramote na kvizu? Ovdje provjerite kako stojite sa znanjem
Urnebesni toalet u Dalmaciji oduševio publiku! Pogledajte što su ubacili
Wow!
Urnebesni toalet u Dalmaciji oduševio publiku! Pogledajte što su ubacili
tech
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
Novo oružje
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Pojavile se brojne teorije
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
sport
Teška ozljeda u prijateljskom susretu Hrvatske U-18 i Ukrajine U-18
Sudac izvukao crveni
Drama na utakmici Hrvatske U-18: Hajdukovac teško ozlijeđen, hitna pomoć na terenu
Gonzalo Garcia je bijesan i želi otići u siječnju, priča se da već ima novi klub
NIJE OVO OČEKIVAO
Gonzalo Garcia je bijesan i želi otići u siječnju, priča se da već ima novi klub
Htio je završiti karijeru, a sada se neočekivano vratio u reprezentaciju
pala je odluka
Htio je završiti karijeru, a sada se neočekivano vratio u reprezentaciju
tv
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
KUMOVI
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
Skrivena sudbina: Smislila je kako će ga se zauvijek riješiti
SKRIVENA SUDBINA
Smislila je kako će ga se zauvijek riješiti
U dobru i zlu: Pokušala ga je spasiti od samoga sebe – je li joj to najveća pogreška?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pokušala ga je spasiti od samoga sebe – je li joj to najveća pogreška?
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Hrskava izvana, sočna iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju
Prva sarma festivala
Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju
novac
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
lifestyle
Ponuda bordo haljina u trgovinama za jesen 2025.
POPULARNA BOJA
Za svaki dan i za svečane prigode: 15 bordo haljina u kojima ćete uvijek izgledati lijepo
Lejla Filipović u tamnoplavim trapericama
NEPOGREŠIV MODEL
Ako želite traperice koje zaslužuju čistu peticu, pogledajte izbor Lejle Filipović
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
sve
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Jeste li pogodili?
Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene