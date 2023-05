Od koronavirusa se i dalje umire, ali on više ne predstavlja globalnu zdravstvenu krizu pa će u skladu s time Vlada na redovitoj sjednici donijeti odluku o proglašenju prestanka epidemije. Važna je to promjena kad je riječ o dokumentima poput osobne iskaznice i vozačke dozvole.

Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila 5. svibnja da COVID -19 više nije izvanredna globalna opasnost za zdravlje, očekuje se da zemlje proglase kraj epidemije i ukinu epidemiološke mjere.



Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) već je povukao prvi potez te je predložio ministru zdravstva Viliju Berošu da pokrene postupak proglašenja kraja epidemije, a Ministarstvo zdravstva takav prijedlog je ocijenilo utemeljenim.

Što se točno mijenja nakon objave WHO-a o koroni? "I dalje ćemo nositi maske kad idemo u bolnicu ili ljekarnu, ali pitanje je dokad će to trajati"

Vlada službeno svira kraj epidemiji

Prijedlog je nakon toga uvršten na Uži kabinet Vlade, a danas će odluka biti i službeno objavljena na sjednici Vlade.

Proglašenje kraja epidemije koronavirusa u Hrvatskoj značit će, najkraće rečeno, da se ukidaju sve mjere i izvanredno stanje, ali ne i da je pandemija gotova, kako je nakon objave WHO-a upozorio ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

''Virus je i dalje među nama i ima ga u čitavom svijetu, no smatra se da više nema potreba za prekograničnim mjerama i da države mogu odlučiti s kojim mjerama će nastaviti, a s kojima neće. Došlo je vrijeme se prema ovoj bolesti i virusu ponašamo kao prema svim drugim virusima koji su trajno među nama'', objasnio je Capak.



''Nakon proglašenja kraja epidemije prestaje i rad Stožera civilne zaštite u kontekstu ove zdravstvene krize, pa samim tim i njegove odluke. Nošenje medicinskih maski primjerice u ljekarnama nakon proglašenja kraja epidemije više ne bi trebala biti obveza jer nestaje pravna osnova za to'', kazao je početkom tjedna potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova te jedan od čelnih ljudi Stožera Davor Božinović.

Švedsko predsjedništvo Vijeća EU-a donijelo važnu odluku vezano uz pandemiju

Maske ne moraju nužno nestati

No, u Hrvatskoj su više-manje sve mjere već odavno ukinute, podsjetila je već za DNEVNIK.hr Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a. One koje se tiču zdravstvenog sustava, kao što je ona da se peti dan pozitivna osoba testira pa ide van iz izolacije ako je nalaz negativan, mogu ostati neovisno o kraju pandemije, a isto je i s nošenjem maski u zdravstvenim ustanovama jer osim COVID-a tu su i drugi virusi.

No, ono što je već dugo dobro poznato jest da će kad i formalno Vlada odsvira kraj epidemiji biti ukinuta mjera trajanja osobnih dokumenata nakon isteka roka važenja. S obzirom na to da će to prouzročiti gužve u policijskim upravama, iz MUP-a već mjesecima apeliraju na građane da požure sa zamjenom svojih dokumenata.

Švedsko predsjedništvo Vijeća EU-a donijelo važnu odluku vezano uz pandemiju

Obratite pažnju na osobne dokumente i izbjegnite kaznu

Konkretno, trajanje osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i oružanih listova vrijedit će još najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka pandemije.

''Kad se u Republici Hrvatskoj proglasi prestanak epidemije, građani će svoje istekle isprave morati zamijeniti novima u roku od 30 dana, odnosno u tom roku morat će podnijeti zahtjev za izdavanje novih isprava", objasnili su iz MUP-a.

Ključna isprava je osobna iskaznica, a prema Zakonu o osobnoj iskaznici, novčanom kaznom od 60 eura kaznit će se za prekršaj osoba kojoj je istekao rok važenja.

Trebate izraditi novu osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku? Donosimo što vam je sve potrebno i možete li to učiniti iz udobnosti vlastitog doma

Putovnica i vozačka dozvola nisu obvezne isprave i građani ih ne moraju ishoditi nakon isteka važenja ako ne namjeravaju putovati u zemlje za koje je potrebna putovnica odnosno ako ne namjeravaju upravljati vozilom.