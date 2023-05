Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je kraj opasnosti od koronavirusa. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

"Doktor Capak poručuje kako je virus i dalje među nama. Oprez je itekako važan i itekako nužan, no COVID-19 od danas ćemo tretirati kao i bilo koju drugu zaraznu bolest koja već postoji i koja je među nama", poručuje Petra Buljan, reporterka Dnevnika Nove TV.

Promjene od danas do sutra nisu velike, ali će ih biti.

"Od danas do sutra ne mijenja se toliko. Ono što je ključno je da od danas nema više režima na međunarodnim granicama. Isto tako sve odluke o mjerama će donositi svaka država sama za sebe. U Hrvatskoj to konkretno znači da ćemo i dalje nositi maske kada idemo u bolnicu, kod imunokompromitirane osobe ili u ljekarnu. Pitanje je do kada će to tako potrajati", donosi Buljan.

Krunoslav Capak o objavi WHO-a: "Ovo nije kraj pandemije. Virus je još uvijek među nama"

Od koronavirusa se i dalje umire, ali na bolest smo već navikli i poprilično smo s njom upoznati.

"Prvo što se mora dogoditi jest da država, odnosno Vlada proglasi kraj pandemije, a kako doznajem to će doktor Capak zaista i predložiti ministru Berošu, a ministar Beroš Vladi - a to je da se ukinu sve mjere i da se ukine izvanredno stanje", objašnjava Buljan.

"Nakon toga, ono što je sigurno je da ovaj režim u kojem i dalje možemo koristiti dokumente koji su istekli više neće vrijediti. Sigurno je da će postojati neki rok u kojem će građani imati priliku obnoviti svoje dokumente, no još se treba vidjeti koliki će taj rok biti", poručuje Buljan.

Švedsko predsjedništvo Vijeća EU-a donijelo važnu odluku vezano uz pandemiju

"S druge strane, ono što je sigurno, kada se proglasi kraj epidemije u Hrvatskoj više neće postojati ni stožer čije smo presice nekada željno iščekivali. Sve odluke vezane uz koronavirus donosit će Ministarstvo zdravstva. U svakom slučaju preporuka svima čiji su dokumenti je krenite prema šalterima jer uskoro ćete zatrebati nove", zaključila je Buljan.

