Ulazak u Sloveniju od subote će biti moguć bez karantene ili predočenja negativnog testa na koronavirus za one koji su cijepljeni s dvije doze cjepiva protiv koronavirusa i one koji su COVID-19 preboljeli, te o tome imaju potvrdu liječnika, odlučila je u četvrtak slovenska vlada.

To je promjena u odnosu na dosadašnji režim po kojemu su bez negativnog testa ili obvezujuće karantene u Sloveniju mogle ulaziti samo neke kategorije ljudi, poput radnika-dnevnih migranata iz susjednih država, onih koji u zemlju ulaze zbog školovanja, u okviru policijske ili vojne suradnje, diplomata s putovnicama i slično.

Od trenutka kad su preboljeli COVID-19 ne smije proći više od šest mjeseci, a od cijepljenja drugom dozom cjepiva mora proteći najmanje 14 dana.

To je odluka koja stupa na snagu već u subotu i odnosi se dakle i na hrvatske državljane pod spomenutim uvjetom, dok za druge ostaje kao i do sada, PCR test ili karantena, osim za prijašnje izuzetke.

To je u četvrtak potvrdio na konferenciji za novinare ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs.

Ulazak u zemlju temeljem prirodne imunizacije onih koji su preboljeli covid-19 ili su cijepljeni s dvije doze, pa su isto tako imuni, odnosi se samo na državljane i rezidente članica EU-a i Schengenskog prostora, a ne i za one iz trećih država.

Što se tiče skijališta koja do sada nisu primala one bez negativnog testa na koronavirus, na njima će se od ponedjeljka moći skijati s negativnim testom, ne starijim od sedam dana, dok je do sada rok morao biti 24 sata.

Moći će skijati i oni koji su preboljeli COVID-19 ili se protiv bolesti cijepili s dvije doze, njima se pola godine neće biti potrebno testirati i trebaju liječničku potvrdu kojim dokazuju da su cijepljeni, odnosno preboljeli COVID.

Skijaški centri najviše očekuju prometa jer je ukinuta i zabrana prijelaza matičnih općina, koja je važila i za skijaše i druge rekreativce, posebno s obzirom da su idući tjedan praznici za polovicu škola u jednom dijelu Slovenije.

Vjerojatno se računa donekle i na strane skijaše, ali ne mnogo jer su još zatvoreni hoteli i restorani, a po novom su dopuštena okupljanja najviše 10 ljudi.

Zbog poboljšanja epidemiološke situacije u Sloveniji će od ponedjeljka smjeti opet raditi sve trgovine, ukida se zabrana kretanja među općinama, a obnavlja se i školska nastava u učionicama za sve osnovce i maturante srednjih škola, također je objavila vlada.

Otvaraju se sve trgovine i uslužne djelatnosti do 100 metara radne površine, s time da u njima bude osigurano 30 metara za pojedinog kupca odnosno klijenta, dok će manje trgovine primati samo po jednog kupca.

Ukida se i dosadašnja obveza predočivanja negativnog testa na koronavirus za kupce u nekim specijaliziranim trgovinama.

Svi djelatnici u trgovinama i servisima morat će se testirati i dalje najmanje jednom tjedno, ali će im taj trošak ubuduće pokriti država, kazala je na vladinoj konferenciji za novinare Ajda Cuderman, državna tajnica u ministarstvu gospodarstva.

Učenici osnovnih škola i maturanti srednjih škola radit će s nastavnicima u režimu "balona" i razredi se neće smjeti međusobno miješati, a za sportaše će se otvoriti i sportske dvorane.

Opet se dopušta i ograničen rad studenata i profesora na fakultetima, te održavanje ispita, vježbi i seminara s najviše deset sudionika.

Uredba o policijskom satu, odnosno zabrani napuštanja kuće ili stana noću, ostaje i dalje na snazi, bit će ukinuta kad se situacija dodatno popravi, bilo za cijelu zemlju ili neke regije, kazao je ministar unutarnjih poslova, pozvavši na oprez i posebno upozorivši na opasnost pojave novih sojeva koronavirusa.

Vlada je pojasnila da je odluke o relaksaciji nekih mjera i restrikcija donijela na temelju trenda koji je pozitivan, te jer i podaci zabilježeni u zadnja 24 sata govore da je zemlja prešla u bolju epidemiološku situaciju, u tzv. "narančastu" fazu jer su i broj oboljelih od COVID-19 u bolnicama i broj prosječnih zaraza u jednom danu već od kraja prošlog tjedna ispod tisuću slučajeva.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata sa 26.270 brzih i PCR testova zajedno potvrđeno 1385 novih zaraza koronavirusom, a preminulo je još deset osoba.