Novi soj koronavirusa otkriven je još u rujnu prošle godine u britanskom gradiću Kent. Do danas, raširio se u više od 50 zemalja diljem svijeta, a znanstvenici još uvijek ispituju jesu li cjepiva učinkovita i za tu vrstu virusa.

Novi, "britanski" soj koronavirusa koji je otkriven u Kentu mogao bi postati dominantni soj tog virusa u svijetu, predvidjela je voditeljica britanskog programa genetskog nadzora, profesorica Sharon Peacock, koja je izjavila da je upravo nova varijanta virusa ''preplavila zemlju'' i da će ''pomesti svijet po svoj prilici''.

Taj soj koronavirusa otkriven je u više od 50 država diljem svijeta, a prvi put je detektiran u rujnu prošle godine te se naglo širio te je razlog sve restriktivnijih mjera u Velikoj Britaniji.

"Jednom kad dođemo na vrh ili virus mutira jer nije virulentan i uzrokuje bolest, tada možemo prestati brinuti zbog toga. Ali mislim da ćemo, gledajući u budućnost, to raditi ovo godinama. Po mom mišljenju i dalje ćemo to raditi deset godina'', rekla je Sharon Peacock.

Cjepiva koja su trenutno dostupna dizajnirana su prema starijim verzijama virusa COVID-19, ali znanstvenici vjeruju da bi svaka vrsta cjepiva trebala biti djelotvorna i protiv novih sojeva, uz moguću manju učinkovitost.

Peacock je rekla da cjepiva koja su odobrena za korištenje u Velikoj Britaniji, dobro djeluju protiv novih, postojećih sojeva virusa. Mreža tijela i laboratorija za javno zdravstvo u zemlji analizira dnevno gotovo 30 tisuća pozitivnih testova. Naglasila je da iako je normalno vidjeti inačice virusa, samo mali broj ima posebne značajke što ih čini više prenosivima te mogu izbjeći imunološki odgovor i utjecati na cijepljenje ili potencijalno izazvati ozbiljniju bolest, prenosi BBC.

''To su stvari na koje pazimo. Rekla bih da se to rijetko događa, ali moramo biti pažljivi'', komentirala je Peacock.

Podaci ranijih istraživanja u Južnoj Africi pokazali su da cjepivo nudi minimalnu zaštitu protiv blagih i umjerenih bolesti kod mladih ljudi. No, direktorica za imunizaciju WHO-a rekla je da su te studije neuvjerljive te da će cjepivo i dalje sprječavati ozbiljne bolesti.

Oxfordski znanstvenici očekuju da će njihovo cjepivo biti djelotvorno protiv težih oboljenja od koronavirusa te će izbjeći hospitalizaciju ako se cijepe.

Britanska vlada planira do 15. veljače ponuditi prvu dozu cjepiva za 15 milijuna ljudi, u to su uključene osobe starije od 70 godina, zdravstveni radnici i ljudi kojima je potrebna zaštita. Do utorka je u zemlji prvu dozu cjepiva primilo 13.058.298 građana.