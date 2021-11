Foto: Luka Dakskobler via Guliver

Slovenija bilježi u utorak spori pad četvrtog vala epidemije koronavirusa, premda se veće smirivanje očekuje tek prema sredini prosinca, dok se smanjenje pritiska na bolnice ne očekuje prije kraja ove ili početka iduće godine.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata bilo 3394 novozaraženih i 23 umrlih među oboljelima od COVID-19, uz 46,2 posto pozitivnih testova, objavio je nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ).

Broj zaraza smanjen je u odnosu na prethodni dan za 372 slučaja, a manji je i u odnosu na stanje od prije sedam dana kad su zabilježene 3763 infekcije, uz 49,2 posto pozitivnih nalaza.

Iz instituta "Jožef Štefan", koji za vladu radi projekcije epidemije, priopćeno je da epidemija polako opada, ali da je ključno ispunjavati sve propisane mjere kako se zemlja ne bi našla u situaciji da uvodi lockdown onakvog tipa za koji se odlučila susjedna Austrija.

Smirivanje stanja tek u prosincu

Glavna epidemiologinja Mateja Logar ocjenjuje da bi do izrazitijeg smirivanja stanja u Sloveniji moglo doći oko 10. prosinca, no da će do normalizacije stanja u bolnicama doći tek krajem godine ili početkom iduće i zato je oprezna s ocjenama o tome koliko je sadašnji trend sporog usporavanja epidemije realan.

U bolnicama je trenutno 1153 oboljelih, što je 0,8 posto manje nego dan ranije, no broj onih na intenzivnim odjelima je povećan za 2,5 posto, na 283 covid pacijenata kojima treba intenzivna skrb.

Najteže stanje je u Mariboru, gdje upozoravaju da su prisiljeni obustaviti najveći dio svih ostalih programa i gdje je na bolovanju 450 zaposlenika.

"Nedostaje nam kadra i bojim se da će žrtava biti sve više", kazao je za medije stručni ravnatelj te bolnice Matjaž Vogrin, dodavši da im za COVID oboljele nedostaje 53 postelja i da bi hitno u Sloveniji kapacitete za prijem intenzivnih slučajeva trebalo povećati za 300.