Vlada Sarajevske županije odlučila je u ponedjeljak pooštriti epidemiološke mjere zbog procjene kako se u tom dijelu BiH zaraza koronavirusom ponovo počela širiti pa će inspekcije ubuduće imati veće ovlasti, uključujući određivanje izolacije za one koji se neodgovorno ponašaju.

Predsjednik vlade Sarajevske županije Edin Forto kazao je novinarima kako je strašno zabrinut jer se građani sve manje pridržavaju mjera zabrane okupljanja više od 30 ljudi u zatvorenim prostorima te obveznog nošenja maski i na otvorenome.

Nakon izvanredne sjednice vlade kazao je kako je to posebice vidljivo u večernjim satima, čime je aludirao na činjenicu da je sve više slučajeva u kojima inspekcije i policija u ugostiteljskim objektima zatječu veliki broj ljudi koji se ponašaju potpuno opušteno.

Inspektore koji ubuduće otkriju takve proslave vlada je ovlastila da svima koje tamo zateknu odmah mogu odrediti mjeru obvezne izolacije u trajanju od deset dana.

"Znam da smo umorni od restriktivnih mjera, ali moramo izdržati. Za sada se ne vidi kraj pandemiji", kazao je Forto.

Potvrđena 343 nova slučaja

Dnevni broj novozaraženih koronavirusom u BiH, u kojoj su na snazi blage mjere ograničenja, i dalje je razmjerno malen, a u ponedjeljak su potvrđena 343 nova slučaja.

No u nekim dijelovima zemlje, a posebice u Sarajevskoj županiji, proteklog je tjedna zabilježen rast dnevnog broja novozaraženih pa lokalne vlasti upozoravaju kako bi to moglo ugroziti sve što je do sada postignuto u kontroliranju širenja epidemije.

BiH još nije dobila ništa od cjepiva protiv koronavirusa naručenog od zapadnih proizvođača, a cijepljeno je tek nekoliko stotina zdravstvenih djelatnika, i to ruskim cjepivom Sputnjik V, koje je za sada u simboličnim količinama za svoje stanovništvo nabavila vlast u Republici Srpskoj.