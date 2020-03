U Italiji je od koronavirusa umrlo više ljudi nego u Kini. Sun Shuopeng potpredsjednik Crvenog križa Kine posjetio je Milano gdje se razočarao mjerama koje Talijani poduzimaju u borbi protiv koronavirusa.

Potpredsjednik Crvenog križa Kine u posjetu je Milanu gdje je analizirao situaciju te održao konferenciju za novinare i oštro kritizirao Talijane i njihove mjere.

"Ne znam mislite li vi uopće... Sada morate zaustaviti vrijeme! Shvatite, svaki građanin mora biti uključen u borbu protiv koronavirusa", poručio je Sun Shuopeng.

"Odmah zaustavite sve ekonomske aktivnosti i smanjite mobilnost ljudi. Svi biste trebali ostati kod kuće, ljudski životi su najbitniji", rekao je Shuopeng i dodao kako su Talijani vrlo ležerno shvatili karantenu.

