Policajac je ubio svog trogodišnjeg sina, a zatim si oduzeo život, nakon što je tijekom karantene zbog pandemije COVID-a psihički obolio.

Tijela 39-godišnjeg Davida Loudena i trogodišnjeg Harrisona pronađena su u obiteljskoj kući u Kidderminsteru nedaleko Birminghama 13. kolovoza prošle godine, priopćile su lokalne vlasti.

Louden je u oproštajnoj poruci napisao svojoj supruzi: "COVID je uništio sve, uključujući i Harrisonovu nadu da će imati odgovarajuću podršku za svoju bolest".

"Zabrinut sam da će se Harrisonovo mentalno zdravlje pogoršati pa ga vodim sa sobom anđelima", dodao je. Louden je bio narednik u policiji West Mercia.

Postao je depresivan tijekom lockdowna i bio je zabrinut za svojeg sina koji je imao govornih problema i za kojeg se sumnjalo da je autističan.

Bio je upućen specijalistima, no zbog zatvaranja većina konzultacija nije bila odrađena uživo.

Nije uzimao antidepresive

Viši okružni mrtvozornik David Reid dobio je informaciju da su Loudenu prepisali antidepresive, ali ih nije uzimao.

U istrazi je rečeno da nema dokaza o umiješanosti treće strane u tragediju.

Loudenova supruga Samantha bila je izvan njihova doma u trenutku tragedije, piše ITV News.

Naime, obitelj je otišla na odmor u Wales, s još dvoje njezine djece i Loudenovim roditeljima. Harrison se nije smirio u nepoznatom okruženju pa su ga Louden i njegova supruga vratili u njihov dom u Kidderminsteru.

Samantha se potom odvezla natrag u Wales kako bi bila sa svoje dvoje djece. Sljedećeg jutra nekoliko je puta telefonom pozivala supruga, no on se nije javljao pa je zamolila prijatelja da ode do kuće.

Umrli su od gušenja

Pozvala je policiju. Pronašli su tijela njenog sina Harrisona i njenog muža. Umrli su od gušenja.

Policija je pored njegova tijela pronašla pismo, a on je poslao nekoliko pisama i članovima obitelji. Poslao je i SMS poruke.

"U posljednjih 18 mjeseci COVID-a, ti demoni su pobjegli i progutali svaki dio mene", napisao je o svojem mentalnom zdravlju.

Loudenova udovica, koja je također policajac, opisala ga je kao "ljubaznog i voljenog" muža i oca koji je uvijek podržavao druge.

"Ne razumijem odluku koju je donio. Nikada mu neću moći oprostiti što je oduzeo život mom malom dječaku Harrisonu, koji je bio potpuno nevin", rekla je.

"Nije imao pravo oduzeti život mom sinu bez obzira na to kako se on osjećao. Harrison je bio sretan dječak. Nedostaje mi svakim dahom. Bol zbog Harrisonova gubitka postaje sve dublji kako svaki dan prolazi", dodala je.

Navodi da je Louden bio tjeskoban, a situacija je zbog lockdowna eskalirala. Louden je smatrao da je razdoblje stvarno teško i otišao je na savjetovanje, ali nije razgovarao o tome da si oduzme život.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć



Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor.

Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01-2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete ili tinejdžer nazovite na besplatni broj 116-111.

A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati. Na Hrabrom telefonu potpuno anonimno djeca i tinejdžeri mogu i chatati, a mogu poslati i e-mail. Roditelji savjet mogu potražiti i na forumu.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 28 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr