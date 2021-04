Cjepivo je jedna od najvažnijih taktika za suzbijanje pandemije. Uskoro masovno cijepljenje kreće na Zagrebačkom velesajmu i pripreme su završene.

U borbi s pandemijom najviše se nade polaže u cjepivo. No zbog problema s isporukom AstraZenece, Hrvatska je ostala kratkih rukava. Premijer Plenković je zato uvjerio kolege u Bruxellesu da bi zakinute zemlje trebale dobiti dodatne doze Pfizerovog cjepiva - Hrvatska je dobila 747 tisuća dodatnih doza tog cjepiva. No tek treba vidjeti tko će biti prioriteti za cijepljenje, jer gužva je među radnim stanovništvom.

Zagrebački velesajam spreman je za masovno cijepljenje, koje kreće 7. travnja, na Dan zdravlja.

"Tamo očekujemo da će preko pet tisuća ljudi biti cijepljeno u jednom danu, cijeli taj pogon treba isplanirati da tamo bude i dovoljan, potreban broj ljudi koji cijepe. Važno je da ljudi znaju da je način da se tamo zabilježe preko platforme Cijepise.hr", rekao je ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Miroslav Hanževački.

Da cijepljenje u Hrvatskoj zaista postane masovno - ostvarit će se uz 747 tisuća dodatnih doza Pfizera. Tako je dogovoreno na razini EU, nakon što se šest zemalja pobunilo da su zakinute zbog sporije proizvodnje i distribucije AstraZenece koje je Hrvatska inicijalno naručila najviše.

"Nakon naših političkih i stručnih pritisaka u Bruxellesu postignut dogovor o broju dodatnih doza Pfizerovog cjepiva koje bi trebale doći u Republiku Hrvatsku. Zahvaljujemo premijeru i svima koji su i na političkoj na stručnoj razini sudjelovali u ovim teškim pregovorima", izjavio je ministar zdravstva, Vili Beroš.

Doze u Hrvatsku stižu do kraja lipnja, a tko će biti prioriteti u trećoj skupini, još nije poznato. No, Vlada poprilična gužva. Interes su iskazali piloti, carinici, policajci, pomorci, zaštitari.

"U ovom trenutku broj grupacija koji traže cijepljenje je nevjerojatan", rekao je Beroš.

Nije tajna da će uz zdravstvo glavnu riječ imati i gospodarstvo. Na vrhu liste u trećoj skupini bit će turistički djelatnici, na početku primjerice konobari ili kuhari u hotelima.

"U situaciju u kojoj raspolažemo ograničenim količinama cjepiva odlučili isključivo na zaposlenim većim sustavima, na one koji u tim sustavima predstavljaju veći rizik - oni koji nastupaju direktno prema gostu ili rukuju namirnicama", kazao je Robert Pende iz Ministarstva turizma.

S djecom, i to s njih 20 rukuju odgajatelji u vrtićima. S obzirom na to da ne mogu staviti pleksiglas između sebe i djeteta ili držati distancu s dvogodišnjakom kojeg treba utješiti, nadaju se da Vlada neće zaboraviti na to da oni svojim poslom omogućavaju roditeljima djece da rade.

"Kada uzmemo u obzir da mi radimo bez prekida non-stop, baš zato da bi roditelji mogli ići raditi, zasigurno pomažemo gospodarstvu. U uvjetima gdje vi radite u jednoj prostoriji s 25 do 30 djece i zagušljivo je i ne može se dovoljno izventilirati , uvjeti rada nisu primjereni da bi se mogle sprovesti te mjere", komentirala je Nadina Đuretić iz Udruge SIDRO.

Poziv na cijepljenje čekaju i učitelji u osnovnim i srednjim školama. Za puno zainteresiranih konačno stiže cjepivo, samo u travnju dobivamo više doza nego u protekla tri mjeseca ukupno.

