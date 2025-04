Američki predsjednik Donald Trump izašao je pred novinare u zrakoplovu na putu prema svojoj rezidenciji na Floridi. I pohvalio se karticom sa svojim likom.

"Pet milijuna. Za pet milijuna dolara ovo može biti vaše. To je bila prva od kartica. Znate kakva je to kartica? To je zlatna kartica, Trumpova kartica, zlatna kartica", rekao je Trump. Namijenjena je bogatašima koji žele kupiti američko državljanstvo. Novinare su ipak više zanimale carine koje je uveo većini zemalja svijeta. Trump već proglašava pobjedu u svom trgovinskom ratu.

"Svaka nas je zemlja nazvala. To je ljepota onoga što radimo. Sjeli smo za upravljač. Da smo pitali neke od tih zemalja, gotovo sve te zemlje, da nam naprave uslugu, rekle bi – ne. Sada će napraviti sve za nas. Ali imamo carine, određene su i to će našu zemlju napraviti bogatom", rekao je.

Ali čini se da Kina nije zvala. Peking je prvi uzvratio protumjerama. Sav uvoz iz SAD-a carinit će se po stopi od 34 posto, jednako koliko je Trump nametnuo Kini. Uz to je uvela ograničenja na izvoz nekih rijetkih minerala u SAD te Washington prijavila Svjetskog trgovinskoj organizaciji.

Kineska odluka samo je pojačala paniku na svjetskim burzama.

"Ono što je na kraju bilo jasno je da ako jedna zemlja nametne carine, druge će također nametnuti carine i da u ovoj igri uopće ne može biti nikakvih dobitaka. To nam je svima bilo jasno, ali u konačnici, čini se da to postaje korak po korak sve jače i jače. Spirala se sve brže okreće i to naravno izaziva veliku nesigurnost", rekao je Oliver Roth, burzovni analitičar.

Američkom predsjedniku reakcija tržišta je očekivana, ali velika investicijska banka JP Morgan je nakon njegove objave carina, podigla svoju prognozu izgleda za globalnu recesiju do kraja godine s 40 na 60 posto.

