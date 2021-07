Dnevnik Nove TV donosi ekskluzivan razgovor s jednim od glavnih izraelskih stratega za borbu protiv pandemije, liječnikom Asherom Shalmonom.

Ekskluzivno za Dnevnik Nove TV progovorio je dr. Asher Shalmon, jedan od glavnih izraelskih stratega za borbu protiv pandemije, koji je otkrio reporterki Sanji Vištici koliko je Izraelu pomoglo masovno cijepljenje, ali i svoja predviđanja o tome kada bi se život mogao vratiti u normalu. Nisu baš optimistična.

Gospodine Shalmon, u Izraelu je 80 posto odrasle populacije cijepljeno s obje doze. Kakva je sada situacija? Prije mjesec dana ste ukinuli maske.

''Nažalost, vidimo porast novih slučajeva u posljednjih nekoliko tjedana. Danas imamo približno 1400 novih slučajeva.''

Dakle, brojevi su vam narasli. Što mislite, što je razlog?

''Rekao bih da je više od 95 posto infekcija rezultat delta soja. Činjenica je da su cjepiva odlična i važna, ali ne mogu biti jedino oružje protiv ove pandemije.''

Koliko je ljudi koji su cijepljeni s obje doze do sada zaraženo?

''Kako je većina populacije cijepljena, većina slučajeva novih infekcija je među cijepljenima. Čini se da su cjepiva protiv delta soja učinkovita 60 do 70 posto, ali i dalje dramatično smanjuju mogućnost teških oblika bolesti, kritičnih stanja i smrtnost.''

Dakle, brojka hospitaliziranih se smanjila?

''Ne. Zato što je bilo blizu nule pa je počelo opet rasti, ali polako. Tako da ne vidimo da velik broj ljudi završava u bolnicama posljednjih dana.''

Što je sa smrtnim slučajevima?

''Nemamo rast smrtnih slučajeva. To ima veze s činjenicom da je više od 90 posto starije populacije cijepljeno. Oni su najranjivija populacija. Nažalost, kao što znamo, ako broj zaraženih bude rastao, mogu se očekivati i smrtni slučajevi.''

Što možemo naučiti iz trenutačnih podataka - koliko su cjepiva učinkovita, trebamo li cijepiti djecu? Trebamo li treću dozu?

''Nadamo se da će do kraja godine FDA, EMA i ostale agencije odobriti cijepljenje djece. Što se tiče treće doze, to proučavamo. Vjerujemo da ćemo u nekom trenutku davati i treću dozu, ali ne znam vam reći kad.''

Kakve su Vaše prognoze za jesen? Možemo li biti optimistični?

''Da ste me pitali prije godinu dana, rekao bih da će ova pandemija završiti do kraja 2020., 2021., ali više ne mislim tako. Mislim da ćemo vidjeti sve više i više novih sojeva. Cjepiva, čini se, sama po sebi nemaju moć potpuno uništiti pandemiju. Morat ćemo imati širi program cijepljenja diljem svijeta uz druge mjere. Još uvijek ćemo morati držati razmak i zadržati djelomičnu regulaciju međunarodnih putovanja kako bismo došli u situaciju da, nadam se nekad u nadolazećoj godini, ova pandemija završi. Kad će se to dogoditi? Sam Bog zna.''

