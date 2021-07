Dan slobode, kako je nazvan prvi dan službenog okončanja trećeg lockdowna u Velikoj Britaniji, nije donio uočljive promjene u londonskim pubovima.

U Engleskoj je nakon nešto više od sedam mjeseci postupnog ublažavanja mjera službeno završio treći nacionalni lockdown. Maske više nisu obvezne, ukinuta su pravila socijalnog distanciranja, otvoreni su noćni klubovi, a kazališta i stadioni dobili su dozvolu za rad punim kapacitetom. Međutim, iako je jučerašnji dan nazvan Danom slobode, mnogi slobodu neće okusiti još neko vrijeme.

Naime, u Engleskoj ovih dana nije fokus na zaraženima, već na onima koji moraju u samoizolaciju zbog potencijalnog kontakta sa zaraženima. Trenutačno je dnevno po 50 tisuća zaraženih, a kako taj broj raste, tako eksponencijalno raste i broj onih kojima aplikacija zdravstvenog sustava svakog dana dostavi notifikaciju za samoizolaciju od deset dana.

U prvom tjednu srpnja takvih je bilo oko pola milijuna, a sada je već riječ o milijunima, što uzrokuje velike probleme za mnoge sektore. Primjerice, za vikend su tri londonske linije podzemne željeznice otkazale vožnje zbog nedostatka radnika, a diljem zemlje počeli su se zatvarati dućani i pubovi.

U pub bez maski

Mnogi su nezadovoljni načinom na koji aplikacija funkcionira, stoga je vlasnik aviokompanije Ryanair poručio građanima da obrišu aplikaciju jer je beskorisna.

Tom politikom vodi se i vlasnik puba Mick Doherty, s kojim smo razgovarali na prvi dan slobode, a koji ne traži od svojih zaposlenika da instaliraju aplikaciju jer smatra da nema nikakvog smisla. Zatekli smo ga u njegovu pubu Islington u sjevernom Londonu kako na džuboksu namješta playlistu Davida Bowiea, dok malobrojni posjetitelji gledaju utrku konja na televizoru. Bez maski na licu.

"Ta je aplikacija totalna smijurija. Zašto bi oni koji su se cijepili išli u samoizolaciju? To je čisto vježbanje kontrole nad ljudima, kako drukčije to objasniti?" pitao se Mick te nadodao kako su neki njegovi zaposlenici ipak dobivali notifikacije za samoizolaciju, pa se i on susreo s manjkom ljudstva.

Ipak, za sada nije došlo do toga da bi morao zatvoriti pub. Tvrdi kako je svakim sljedećim zatvaranjem njegov pub jedan korak bliže trajnom zatvaranju.

Pomoć zaposlenicima, ali...

"Mali biznisi poput moga teško će preživjeti ovu krizu. Na kraju će ostati samo veliki lanci pubova poput Stonegatea. Isto je i s trgovinama s hranom. Samo trgovine poput Lidla i Tesca mogu si dopustiti zatvaranja zbog samoizolacije radnika. Da ne govorim koliko me je koštala renta za ovaj pub tijekom lockdowna dok nismo smjeli raditi. Da, vlada je potporama pomogla zaposlenicima, ali biznisima minimalno."

Po broju gostiju nije se kod Micka u pubu moglo osjetiti da je ovaj ponedjeljak slobode išta drukčiji od prošlog ponedjeljka. Razlika je samo ta što su gosti sada pivo naručivali za šankom, dok bi prije barmen došao do njihova stola po narudžbu. I dok je vlasnik promatrao kako se gosti snalaze s novim pravilima, zaključio je da je dan slobode samo isprazna fraza jer kakva je to sloboda ako može biti uvjetovana jednom notifikacijom.

Inicijalno, dan slobode trebao je nastupiti prije mjesec dana, ali odgođen je zbog, kako je tada rečeno, rapidnog širenja delta-soja. Na dan kada je premijer Boris Johnson objavio da se lockdown produžuje za mjesec dana u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je deset tisuća novih slučajeva. Sada ih je dnevno 50.000. Međutim, u međuvremenu se održao jedan od najvećih prosvjeda u povijesti Londona u kojem su stotine tisuća ljudi marširale protiv lockdowna, a na poziciji ministra zdravstva Sajid Javid zamijenio je Matta Hancocka, pa se i vrijednosni sustav o tome koliko zaraženih dnevno predstavlja problem drastično promijenio.

Bivši ministar nepoželjan

"Novi ministar u svakom slučaju ne može biti gori od prethodnog", Mick je dao svoju ocjenu za prvih mjesec dana vladavine novog ministra. "Ja ti se kunem, kada bi Matt Hancock došao ovdje naručiti pivo, rekao bih mu da napusti pub."

Iako je broj zaraženih 50 tisuća dnevno, broj umrlih u ponedjeljak bio je tek 19. U Ujedinjenom Kraljevstvu prvom dozom cijepljeno je 46 milijuna, a s obje 36 milijuna ljudi. Novi ministar Javid prognozira da bi takvim tempom porasta broja slučajeva te popuštanjem mjera koje su jučer uslijedile već sljedećeg mjeseca Ujedinjeno Kraljevstvo moglo imati po sto tisuća zaraženih dnevno, što bi značilo i do pola milijuna ljudi koji bi svakodnevno morali u izolaciju.

U međuvremenu, i sam se Javid zarazio koronom, pa je zbog bliskog kontakta premijeru Borisu Johnsonu i ministru financija Rishiju Sunaku zavibrirala aplikacija, ali Johnson je to nonšalantno ignorirao te rekao da će njih dvojica biti dio testnog programa koji će im omogućiti da nastave s poslom uz redovno testiranje, ali bez karantene. Ipak, nakon velikog pritiska javnosti, brzo su se predomislili i rekli da će ipak u izolaciju.

Kako bilo, Johnson je nakon toga odlučio da jedan dio cijepljenih zaposlenika ključnih sektora kao što su dobavljači hrane, vozači željeznica i bolničari ubrzo neće morati u izolaciju kada dobiju notifikaciju kako ne bi dolazilo do dodatnih poteškoća u zemlji. Na cijepljene iz ostalih sektora to će se pravilo početi primjenjivati od 16. kolovoza.

"Bio je ovo period iz pakla za ugostiteljsku industriju", Mick se reflektirao na posljednjih godinu i pol pandemije. Tri lockdowna su iza Engleza pa je Mick tri puta morao stavljati ključ u bravu. U tom procesu ugostiteljski sektor ostao je bez tisuća radnika koji su tražili sigurnije poslove te se selili iz zemlje. Trenutačno sektoru nedostaje gotovo 200 tisuća radnika.