Znanstveni savjetnik britanske vlade rekao je, uoči ukidanja epidemioloških mjera u Engleskoj, da je "gotovo neizbježno" da će broj novih slučajeva zaraze covidom-19 dostići sto tisuća dnevno uz tisuću hospitaliziranih.

Neil Ferguson, profesor na londonskom Imperial Collegeu i član znanstvene savjetodavne skupine za hitne situacije britanske vlade (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE), rekao je za BBC da se navedene brojke mogu i dvostruko povećati, no da je to "znatno manje izvjesno".

Na pitanje o tome u kojem će smjeru zemlju odvesti ukidanje epidemioloških mjera, Ferguson je rekao: "To je teško reći sa sigurnošću, no mislim da je sto tisuća slučajeva dnevno gotovo neizbježno".

Ferguson je istaknuo da se ublažavanje mjera podudara s početkom školskih praznika, kada će kontakti među tinejdžerima biti puno manji. Iako je naglasio da je "vrlo teško dati precizna predviđanja", naveo je da bi dnevno moglo biti oko tisuću hospitaliziranih zbog covida.

"Gotovo je sigurno da ćemo imati oko sto tisuća slučajeva dnevno. Pravo pitanje je - hoće li te brojke biti udvostručene ili još veće? Tu kristalna kugla više ne radi. Možemo imati i dvije tisuće hospitaliziranih dnevno te dvjesto tisuća slučajeva, ali to je znatno manje izvjesno", rekao je Ferguson.