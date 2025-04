O situaciji na ulicama Barcelone izvijestila je urednica Željka Gulan.

"Na početku su svi bili dosta mirni, nestalo je struje, ništa posebno. Plaćali smo kešom, sve je bilo vrlo komotno i nitko se nije posebno uzrujavao. Sve je to trajalo do popodnevnih sati kada smo se počeli vraćati u centar grada. Kada smo se počeli vraćati, onda se vidjelo da nastaje kaos. Semafori ne rade, doista na svakom uglu nalazi se policija i regulira promet, no nije to uvijek lako, ogromne su kolone i nervoza kod ljudi, a ono što je bilo primjetno, to je da ne radi podzemna željeznica i ima trake preko kojih se ne može ići", opisala je Željka Gulan dodajući kako napetost raste s dolaskom noći.

"Kako se bliži noć zapravo je sve osjetnija nervoza, pitanje je kako će to izgledati kad padne mrak", rekla je u javljanju za Dnevnik Nove TV.

