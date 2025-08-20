Kartice skrojene tebi po mjeri: Nauči kako funkcioniraju

Zagrebačka banka pokrenula je Malu školu financijske pismenosti kako bi educirala građane kako upravljati svojim novcem. Kroz edukativne videe, Zaba jednostavnim rječnikom objašnjava osnovne pojmove, a cilj kampanje je osnažiti klijente, posebno mlade koji se tek upoznaju s financijskim poslovanjem za donošenje informiranih odluka o upravljanju novcem.

Znaš li da nisu sve kreditne kartice iste? Svaka kartica je za određenu priliku zato je bitno znati koju kada koristiš. Ako želiš kupovati s odgodom plaćanja, onda biraš Charge karticu. Kako ona funkcionira? Želiš super cipele, kupiš ih, a naplata troškova stiže na datum koji sam odabereš ili možeš kupovati i do 36 rata bez kamata i naknada na posebno označenim mjestima.

Druga vrsta kreditne kartice je Revolving kartica*, kreditna kartica po kojoj se svaki trošak automatski dijeli na 36 rata, a iznos koji možeš trošiti iskazan je obliku limita po kartici.

Više saznaj u videu:

Saznajte više o financijskim temama u Maloj školi financijske pismenosti Zabe.

Reprezentativni primjer: Uz fiksnu kamatnu stopu od 6,79 % godišnje, ugovoreni način otplate na 36 rata te bez naknade za obradu kredita efektivna kamatna stopa za odobreni iznos revolving kredita od 700 eura iznosi 7,02 %. Mjesečna rata iznosi od 19,55 do 23,48 EUR, a ukupni iznos koji ćete platiti 773,37 EUR.