Kako do računa u banci za 0 eura? Zaba Paket za mlade, bez stresa i bez skrivenih troškova!

Zagrebačka banka pokrenula je kampanju Mala škola financijske pismenosti kako bi građane na jednostavan način educirala o financijskim pojmovima. Kampanja je posebno namijenjena mladima koji tek ulaze u financijski svijet, kako bi bili sigurniji u donošenje odluka o svojim financijama. Kroz edukativne videe, saznajte više o osnovnim pojmovima, od vrsta kartica do otvaranja računa u banci.

Sve je lako kad si mlad pa zašto onda ne bi bilo i vođenje računa u banci? Uz Zabin Paket za mlade do 25 godine, klijenti mogu ostvariti brojne pogodnosti za 0 eura. Između ostalog, u paket su uključeni tekući i žiroračun s debitnim karticama, m-zaba i e-zaba.

Zaboravi na gužvu i čekanja u redu, jer uz m-zabu puno toga možeš riješiti digitalno: u par sekundi možeš kupiti bon za mobitel ili bon za PlayStation. Olakšano je i plaćanje parkinga - uz m-zabu ne moraš tražiti aparat, jer parking plaćaš preko aplikacije. Ako si se skroz odviknuo od keša, novac i primaj i šalji preko IziPaya, bez naknada, a sve što ti treba je broj telefona osobe kojoj šalješ.

U videu doznaj kako otvoriti Paket za mlade.

Dodatna pogodnost je Mastercard Student kreditna kartica s limitom do 250 eura. Praktično rješenje za neplanirane troškove, bilo da je riječ o knjigama, kartama za koncert ili drugim potrebama. Ako želiš nešto više, možeš ugovoriti studentski kredit* za školovanje ili studentske troškove.

Saznajte više o financijskim temama u Maloj školi financijske pismenosti Zabe.



* Reprezentativni primjer za studentski kredit za plaćanje troškova života za vrijeme studija: Za iznos od 6.400 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 4,50 % godišnje, rok otplate 7 godina te uz pretpostavku roka korištenja 4 godine, bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, efektivna kamatna stopa iznosi 4,59 %. Mjesečni anuitet iznosi 88,98 EUR, a ukupni je iznos koji klijent treba platiti 8.060,74 EUR.