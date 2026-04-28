Huawei Watch GT Runner 2 u rukama sprinterice: Preciznost koja čini razliku

Kao atletičarka koja se bavi disciplinom 100 metara s preponama, moj trening temelji se na kratkim, ali izuzetno intenzivnim dionicama. Upravo zbog toga, kontrola opterećenja i oporavka igra ključnu ulogu. Tu pametni sat postaje alat koji mi omogućuje da trening podignem na višu razinu.

Upravo iz tog razloga testirala sam Huawei Watch GT Runner 2, sat razvijen s fokusom na trkače, ali koji se pokazao izuzetno korisnim i u sprinterskom treningu.

Jedna od funkcija koju najviše koristim je praćenje pulsa u stvarnom vremenu. U sprintu je izuzetno važno da svaku dionicu započnem potpuno spremna, što znači da se puls mora spustiti na određenu razinu prije sljedećeg ponavljanja. Ako pauza nije dovoljno duga i puls ostane previsok, tijelo više ne radi u režimu brzine, već prelazi u režim izdržljivosti, što nije cilj takvog treninga. Upravo zato mi ovaj podatak omogućuje da precizno odredim koliko mi je odmora zaista potrebno, umjesto da se oslanjam isključivo na osjećaj.

Uz to, sat jasno pokazuje u kojoj zoni pulsa se nalazim tijekom treninga, ali i koliko sam vremena provela u svakoj od zona. To mi daje dodatni uvid u strukturu treninga i pomaže mi da budem sigurna da radim upravo ono što je planirano, bilo da je fokus na maksimalnoj brzini ili lakšem, regeneracijskom radu.

Ono što bih dodatno istaknula jest koliko sat djeluje kao svojevrsni osobni trener. Već prije samog treninga zna predložiti vježbe zagrijavanja, čime pomaže da tijelo pripremim na napor i smanjim rizik od ozljeda. Tijekom treninga može sugerirati optimalno vrijeme za pauzu ili podsjetiti na hidrataciju, što je posebno korisno kod intenzivnih serija kada je lako zanemariti takve detalje.

Nakon završetka treninga, sat pruža detaljnu analizu i dodatne smjernice. Jedna od korisnijih funkcija su prijedlozi vježbi istezanja, koji pomažu u pravilnom oporavku nakon napora. Uz to, dobivam i procjenu koliko je vremena potrebno za potpuni oporavak, što je izuzetno važno za planiranje sljedećeg treninga i prevenciju pretreniranosti.

Upravo taj osjećaj da te uređaj vodi kroz cijeli proces: od zagrijavanja, preko same aktivnosti pa sve do oporavka, čini ga više od običnog sata.

Ono što mi je posebno zanimljivo i korisno su podaci vezani uz tehniku trčanja. Sat prati različite parametre kretanja, uključujući i opterećenje lijeve i desne strane tijela. Upravo ta ravnoteža igra veliku ulogu u prevenciji ozljeda. Ako jedna strana preuzima veći dio opterećenja, dugoročno može doći do problema. U takvim situacijama aplikacija nudi i konkretne prijedloge vježbi kojima se ta neravnoteža može ispraviti, što smatram izuzetno vrijednim alatom.

Osim performansi, sat prati i oporavak kroz analizu sna. Kvaliteta sna jedan je od ključnih faktora u sportu, a uvid u te podatke pomaže mi bolje razumjeti koliko je tijelo zaista spremno za nove napore.

Što se tiče samog dizajna i nošenja, sat je izuzetno lagan i nakon nekog vremena gotovo zaboravim da ga imam na ruci, što je posebno važno tijekom treninga. Dolazi s dvije narukvice; jednom od tkanine s čičkom i drugom gumenom s klasičnim kopčanjem. Osobno više preferiram gumenu verziju jer mi pruža bolji osjećaj na ruci.

Važan element je i precizan GPS, koji omogućuje pouzdano praćenje kretanja i dodatnu analizu treninga, čak i kod kratkih i brzih dionica. Sat koristi napredni više satelitski GNSS sustav, što znači stabilnije i točnije pozicioniranje čak i u zahtjevnijim uvjetima.

Uz sportske mogućnosti, praktičan je i u svakodnevnom korištenju jer je kompatibilan i s Android i iOS uređajima, pa se bez problema može povezati s većinom pametnih telefona. Također podržava Curve Pay opciju beskontaktnog plaćanja, što znači da je dovoljno prisloniti sat na POS uređaj i obaviti kupnju bez novčanika ili mobitela.

Baterija je jedan od velikih pluseva ovog modela. Pri normalnom korištenju traje do 7 dana uz tipično korištenje, odnosno do čak 14 dana pri lakšem režimu rada, dok u GPS modu omogućuje do 32 sata kontinuiranog praćenja aktivnosti. To je velika prednost za sportaše koji ne žele stalno razmišljati o punjenju uređaja i žele se fokusirati isključivo na trening.

Sve zajedno, ovaj pametni sat pokazuje da tehnologija u sportu nije rezervirana samo za duge staze. Naprotiv, u disciplinama poput sprinta, gdje su detalji presudni, ovakav alat može napraviti veliku razliku. Jer na kraju, nije stvar u tome treniraš li duže ili kraće, nego treniraš li pametno.

