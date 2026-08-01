VIDEO Ekipa Nove TV u policijskom helikopteru nadgledala gužve na cestama

Cijeloga dana kolone automobila kretale su se prema moru, a ekipa Dnevnika Nove TV provela je jutro s policijom u helikopteru i nadgledala stanje na prometnim pravcima.

Prometni kolaps bio je na naplatnim postajama Lučko od ranih jutarnjih sati iz svih smjerova.

"Katastrofa. Cila stara cesta D1 je puna gužvi. Ovo prema moru je - kolaps", rekao je Hrvoje, dok je Krešo iz Zagreba rekao da je samo od grada do naplatnih kućica "sve dobro".

Hrvoje, sugovornik iz priloga Foto: Dnevnik Nove TV

Na aerodromu Lučko, kapetan Dubravko i tehničar obavljaju posljednje pripreme prije nego što će poletjeti u nadzor prometne situacije. Iz helikoptera će sve pratiti i pripadnik prometne policije ravnateljstva policije. U fokusu su razni prekršaji.

"Slalom vožnje, vožnja po zaustavnoj traci i tako dalje i dojave, kada imamo prometne nesreće, da to ide čim prije prema našima kolegama na terenu, da se što promptnije to odradi", govori Dalibor Vratan iz Ravnateljstva policije.

Dalibor Vratan Foto: Dnevnik Nove TV

Sve je spremno za polijetanje. Današnji zadatak je procjena stanja na autocestama A1 i A2. Prilazni pravci naplatama Lučko otkrivaju očekivanu situaciju za današnji datum.

Prvi čep kod Zdenčine

"Od smjera zagorja dakle imamo gužvu od pet kilometara od smjera istoka s A3 oko deset kilometara. Ono što je najbitnije za sada nemamo prometnih nesreća", govori pilot.

Prvi čep ekipa uočava kod naplatnih postaja Zdenčina.

"Ovdje dolazi do usporavanja vozila u koloni iz razloga što se uključuju iz naplatne postaje na A1. Možete vidjeti da su vozači na cesti ostavili sigurnosni koridor za prolaz interventnih službi, što je za svaku pohvalu", objašnjava pilot.

Ova kolona protezala se sve do čvora Jastrebarsko, a nakon nekoliko kilometra ekipa nailazi na iste scene.

"Prilazimo sada čvoru Karlovac gdje se usporeno vozi. Ovo je super, nema niti jednog zastoja zbog sudara. To je to. I ovo što vidimo, nema kršenja prometnih propisa po zaustavnoj traci", govori pilot.

Posade godišnje odrade više stotina letova

"Na visini od 300 metara i pri brzini od 200 km/h policijski helikopter postaje oči zemaljskih snaga. Njegove posade godišnje odrade više stotina ovakvih letova", javio se iz helikoptera reporter Domagoj Mikić.

Ekipa nastavlja prema čvorištu autoceste A1 i A6.

"Evo, možete pogledati naplatne postaje Bosiljevo, znači ulaz na autocestu, imamo pojačan promet sa svih privatnih pravaca", govori policajac.

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No nakon račvanja, u smjeru A6 nije bilo problema. Prema Dalmaciji, tunel Sveti Rok povremeno je zatvaran. Ekipa je nadzor nastavila u Zagorju.

Gužve i u trajektnoj luci Split

"Naplatna postaja Trakošćan, autocesta A2 dakle prema Zagorju, odnosno prema gradu Zagrebu možemo vidjeti da je ulaz na autocestu pojačan, a kolona oko pet kilometara", govori policajac.

Gužve su bile i u splitskoj trajektnoj luci.

"Opći nered. Ne znaš ni tko pije ni tko plaća. Eto tako", kaže Branimir.

Jadrolinija je danas uvodila dodatne linije gotovo u svim smjerovima.

"Ovaj cijeli vikend očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila da će proći kroz našu luku", rekla nam je koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić.

Vozači su spremni na čekanja.

"Pa uvijek je tako navika sam već kada dođem do Splita pa se vratim na Brač uvijek je tako", rekao nam je jedan vozač.

Pa tako, kojom god prometnicom krenuli u idućim danima, oboružajte se strpljenjem.