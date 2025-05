ZTC odgovorio Anušiću: "Ispunili smo obaveze, a širile su se neistine"

Zrakoplovno-tehnički centar (ZTC) poslao je priopćenje da je dostavljen i peti Air Tractor i to nakon današnje izjave ministra obrane Ivana Anušića da nije siguran je li Hrvatska spremna za protupožarnu sezonu.

"Zadnja informacija koja je bila da nisu bili spremni, a onda je stigla informacija da su spremni. Htjeli smo ih te iste kanader uputiti u pomoć Izraelu pa je onda ispalo da ipak nisu spremni jer nisu mogli poletjeti. To jest, jedan nije mogao poletjeti, a drugi je mogao", rekao je ministar te dodao da još uvijek čeka izvješće.

"Prvog lipnja je vrlo blizu i do tada moraju svi kanaderi i Air Tractori biti spremni za protupožarnu sezonu", naveo je Anušić.

ZTC: Ispunili smo svoju obavezu

Iz ZTC-a ističu da su ispunili svoju obvezu i isporučili svih šest aviona Air Tractor i do sada četiri Canadaira.

"To je u skladu s ugovorom i dinamičkim planom pripreme protupožarne flote za protupožarnu sezonu 2025. koji je izrađen u suradnji s HRZ-om i Upravom za logistiku Glavnog stožera Oružanih snaga RH", stoji u priopćenju.

"Na posljednjem Air Tractoru u ZTC-u je obavljen godišnji pregled te dodatni radovi modernizacije - ugradnje vodenog sustava treće generacije, nakon čega su provedena završna ispitivanja na zemlji i u zraku u skladu s najvišim sigurnosnim i operativnim standardima.

Nakon današnje predaje Air Tractora, 855. protupožarna eskadrila HRZ-a raspolaže s 5 Canadaira i svih 6 Air Tractora.

"To je u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. u kojem je navedeno da za protupožarnu sezonu Oružane snage trebaju imati na raspolaganju do 5 zrakoplova tipa Canadair i do šest zrakoplova Air Tractor", piše u priopćenju.

ZTC odgovorio na prozivke

I ZTC-a su se također osvrnuli na "neistine i širenje sumnje" u njihov rad, čemu su, kako kažu, "svjedočili u proteklom razdoblju", što je bilo "neodgovorno i štetno". Anušić, naime, već nekoliko mjeseci traži smjenu šefa ZTC-a Ivice Vidovića, kojeg je optuživao da avioni neće biti spremni za požarnu sezonu.

"Takve neosnovano izjave štetno su utjecale na reputaciju tvrtke i narušile povjerenje u pouzdanost ZTC-a kao dionika sustava zaštite od požara. Kako se ubuduće ne bi dovodila u pitanje stručnost zaposlenika i vodstva ZTC-a i osporavala pouzdanost tvrtke, nužno je prije iznošenja provjeriti činjenice te poštovati rad onih koji svoj posao obavljaju odgovorno i u interesu sigurnosti građana", piše u priopćenju.

"Iz petogodišnjih statističkih podataka Zrakoplovno-tehničkog centra o isporukama protupožarnih aviona HRZ-u vidljivo je znatno poboljšanje dinamike isporuke od 2023. godine, a ova godina je prva u kojoj je svih šest Air Tractora isporučeno prije 1. lipnja", dodali su.

Na kraju je u priopćenju objavljena i Vidovićeva izjava.

"Ponosni smo što smo, usprkos pojedinim ranijim javnim sumnjama u pravovremenu isporuku, još jednom pokazali da ZTC ima znanje, kapacitete i odgovornost potrebnu za obavljanje radova i pravovremenu isporuku protupožarnih aviona. Svojim radom i planiranjem pridonijeli smo spremnosti protupožarne eskadrile za nadolazeću sezonu te vjerujemo da će naša suradnja i dalje biti ključna za učinkovit odgovor na izazove s kojima se u ljetnim mjesecima suočava Republika Hrvatska", napisao je.

"Zahvaljujem inženjerima, mehaničarima, zrakoplovnim tehničarima i ostalim zaposlenicima ZTC-a na kontinuiranom zalaganju i uspješno obavljenim radovima. Predaja aviona u ugovorenim rokovima potvrda je naše spremnosti, stručnosti i profesionalnosti", poručio je predsjednik Uprave ZTC-a.