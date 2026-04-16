Detalji drame: "Najprije je osjetio trzanje..."

U četvrtak ujutro mali zrakoplov Ibis GS 700 prinudno je sletio na njivu u općini Ivankovo kod Vinkovaca.

Tijekom slijetanja preokrenuo se na krov, a pilot je, srećom, prošao s manjim ozljedama. Milan Mravinac, tajnik Zrakoplovnog kluba Vrabac Vinkovci, rekao je kako je riječ o vrlo iskusnom pilotu, članu njihova kluba.

"Danas u 8:30 poletio je sportski zrakoplov s aerodroma Sopot Vinkovci u pravcu u Zagreba. Pilot je kontaktirao kontrolu letenja u Osijeku, a nakon 10 minuta leta primijetio je najprije trzanje, a zatim i potpuni otkaz motora", rekao je Mravinac za DNEVNIK.hr.

"Pilot je odmah obavijestio kontrolu letenja o prinudnom slijetanju, odabrao je njivu i izvršio uredno slijetanje. No pošto je njiva bila priređena za sjetvu i zemlja jako rahla, kotači su trenutačno propali u zemlju, a avion je nastavio kretanje preko nosa i okrenuo se na leđa", objasnio je Mravinac kako je zrakoplov završio na krovu.

Avion je uništen, dok je pilot je prošao s lakšim ozljeda te je prevezen u bolnicu. U zrakoplovu je bio sam.

Riječ je o zrakoplovu Ibis GS 700 koji je pola u vlasništvu kluba, a pola u privatnom vlasništvu. U tijeku je njegovo izvlačenje s njive.