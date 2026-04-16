FOTO Drama kod Vinkovaca: Zrakoplov prinudno sletio, hitne službe na terenu

Policija vukovarsko-srijemska jutros je oko 9:35 zaprimila dojavu da je u blizini Ivankova prinudno sletio manji zrakoplov.

Žurno su upućene službe, a na mjestu događaja pronađen je zrakoplov te osoba koja je upravljala letjelicom. Piloti je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima.

Pao zrakoplov kod Vinkovaca Foto: Ivan Valentić/Vinkulja.hr

Na terenu su hitna i vatrogasci koji su zbrinuli ozlijeđenu osobu, javlja portal Vinkulja.hr.

Prilikom prinudnog slijetanja došlo je do prevrtanja zrakoplova koji se zaustavio na krovu.

Na mjestu događaja provodi se očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti.