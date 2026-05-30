FOTO GALERIJA Evo kako Hrvatska slavi Dan državnosti

Dan državnosti, 30. svibnja, proslavljen je u subotu svečano diljem Hrvatske, od Zagreba gdje se održava središnja proslava, preko Međimurja, do Vodnjana.

Na središnjem zagrebačkom Trgu, brojni građani i turisti imali su priliku vidjeti atraktivan nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne.

Zajednica utemeljitelja HDZ-a, građanima i gostima glavnoga grada, darivala je hrvatske zastave, a njezini članovi prisjetili su se 30. svibnja 1990., kada je konstituiran prvi višestranački Sabor koji je donio ključne odluke o hrvatskoj neovisnosti i samostalnosti.

U Međimurskoj županiji Dan državnosti obilježen je svetom misom i odavanjem počasti hrvatskim braniteljima. Kod Spomen-obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih za njih su položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Izaslanstvo Grada Vodnjana - Dignano, na čelu s gradonačelnikom Igorom Orlićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na novom groblju u Vodnjanu.

Obuljen Koržinek: "Trebamo biti ponosni"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je u subotu na Dan državnosti da Hrvatska ima razloga biti ponosna na svoja postignuća, dok je izostanak predsjednika Republike s obilježavanja Dana državnosti ocijenila "izrazom nepoštovanja" koji potiče podjele.

Uoči misnog slavlja na Trgu svetog Marka povodom Dana državnosti, Obuljen Koržinek pozvala je građane da blagdan obilježe dostojanstveno, kako na javnim proslavama, tako i u krugu obitelji.

"Poželjela bih da ga svi dostojanstveno obilježimo i u javnim obilježavanjima i proslavama, i u svojim obiteljima. Hrvatska je kao država jako puno postigla zadnjih više od 35 godina. Trebamo na to biti ponosni, uz sve probleme i izazove", rekla je ministrica.

Govoreći ispred crkve svetog Marka, istaknula je važnost očuvanja kulturne baštine te podsjetila na obnovu nakon Domovinskog rata i zagrebačkog potresa.

"To su simboli našeg identiteta, naše povijesti koju trebamo čuvati, prenositi mladima i slati poruku koliko je važno poštivati i njegovati te vrijednosti", rekla je.

Upitana za izostanak predsjednika Republike Zorana Milanovića sa svečanog obilježavanja Dana državnosti, Obuljen Koržinek je rekla da ne poznaje primjer predsjednika ili državnog poglavara koji svojim građanima ne bi čestitao Dan državnosti te ocijenila da je riječ o "izrazu strašnog nepoštovanja".

"To nije proglasio bilo tko, nego Hrvatski sabor", rekla je ministrica te ocijenila da takvo predsjednikovo ponašanje potiče podjele.

Kazala je i da je takvo ponašanje "za njega sramota, ali i velika šteta i znak strašnog nepoštovanja".

Ministrica Obuljen Koržinek je nakraju dodala da se nada kako će "građani u budućnosti birati ljude koji će poštivati određene vrijednosti i uvažavati mišljenje svih građana".

Jandroković: "Sloboda je plaćena krvlju"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je u subotu kako je 30. svibnja iznimno bitan datum i zaslužuje biti Danom državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog, totalitarnog poretka, prešli u slobodu, demokraciju i sve što smo kroz povijest željeli.

"Danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, 30. svibnja, dan kada je 1990. konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor nakon 45 godina komunističke vladavine“, rekao je Jandroković na Medvedgradu, gdje je na Oltaru domovine zapaljen vječni plamen, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani hrvatske države.

Pritom je podsjetio da u razdoblju komunističke vladavine nije bilo demokracije, ni slobode, zatirana su sva politička prava i slobode. "Svatko tko je drugačije mislio, govorio, nije se dobro proveo", kazao je predsjednik Sabora.

Naglasio je kako je na demokratski provedenim izborima u proljeće 1990. godine hrvatski narod odlučio da želi živjeti u višestranačju, sa političkim slobodama, sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove.

"I zato je taj dan iznimno bitan, zato zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog, totalitarnog poretka, prešli u slobodu, demokraciju i sve što smo kroz povijest željeli", kazao je.

Prvi korak u stvaranju neovisne i samostalne Hrvatske

Naglasio je i kako je 30. svibnja 1990. godine bio "prvi korak" u stvaranju neovisne, samostalne i suverene države Hrvatske.

"Sloboda je plaćena krvlju", podsjetio je Jandroković, prisjetivši se na Dan državnosti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, tadašnjeg političkog vodstva, ali iznad svega hrvatskih branitelja, posebno onih koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu.

Izrazio je zadovoljstvo što je Oltar domovine, na kojemu je u subotu zapaljen vječni plamen, ponovno dio obilježavanja Dana državnosti.

"Ovo je prekrasno mjesto, važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima koji su zaslužni za slobodu hrvatske države", kazao je Jandroković, podsjetivši kako Oltar domovine jedno vrijeme nije imao značaj koji mu objektivno pripada.

"Drago mi je da vraćamo simbolika ovoga mjesta, da smo ponovno ovdje", kazao je.

"Bilo bi ljepše da su ovdje i kolege iz opozicije"

Predsjednik Sabora nije želio komentirati činjenicu da predsjednik Republike Zoran Milanović ni ove godine ne sudjeluje u dijelu proslave Dana državnosti koji organiziraju Sabor i Vlada.

"Neću svake godine komentirati predsjednika Republike, važno je da smo ovdje i da pokazujemo emociju prema Hrvatskoj i odgovornost rema Ustavu i zakonima", odgovorio je novinarima.

Predsjednik Milanović u subotu će sudjelovati na svečanoj akademiji povodom Dana državnosti, 35. obljetnice ustroja devet zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske te Dana branitelja Grada Zagreba kojoj će nazočiti i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Na novinarsku primjedbu da nema ni svih saborskih klubova, iako ih je jučer pozvao na svečanost, Jandroković je izjavio kako "vjeruje da bi bilo ljepše da su i kolege iz opozicije" na Medvedgradu, no da živimo u demokraciji i da "svatko može poslati poruku kakvu želi".

"Ovo je Dan državnosti i tu je odluku donio Sabor, na svima koji predstavljaju hrvatske građane je obveza da takve datume obilježavaju, međutim, živimo u demokraciji za koju smo se borili, svatko od njih postupa, vjerojatno, sa vlastitom političkom procjenom i savješću, a građani će procijeniti što je u redu, a što nije", poručio je sa Medvedgrada predsjednik Sabora.

Dan državnosti obilježavao se 25. lipnja

Prije 36 godina, 30. svibnja 1990., konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum danas slavi kao državni blagdan – Dan državnosti.

U prvom desetljeću moderne Hrvatske, od 1991. do 2001. godine, Dan državnosti obilježavao se 30. svibnja, bio je državni praznik i omiljen među građanima.

No, nakon što je 2000. godine HDZ izgubio vlast na izborima, lijeva koalicija sastavljena od šest stranaka, koju je predvodio SDP Ivice Račana, promijenila je kalendar državnih praznika i blagdana. Slijedom toga, od 2002. do 2019. godine, 30. svibnja se obilježavao kao Dan Hrvatskog sabora i više nije bio državni praznik, niti neradni dan. Dan državnosti premješten je na 25. lipnja, kako bi se obilježila odluka Sabora iz 1991. o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom SFRJ.

Od 2020. godine, na prijedlog Vlade Andreja Plenkovića, Dan državnosti je ponovno vraćen na 30. svibnja.