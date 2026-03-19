Pentagon traži više od 200 milijardi dolara proračuna za rat s Iranom

Pentagon je od Bijele kuće zatražio da odobri slanje Kongresu zahtjeva vrijednog više od 200 milijardi dolara za financiranje rata u Iranu, otkrio je visoki dužnosnik administracije. Riječ je o iznimno velikom paketu koji će se gotovo sigurno suočiti s otporom dijela zakonodavaca protivnih američkom sudjelovanju u sukobu.

Takav iznos daleko nadmašuje dosadašnje troškove intenzivne kampanje zračnih napada, a cilj mu je hitno povećati proizvodnju ključnog naoružanja koje se ubrzano troši dok američke i izraelske snage gađaju tisuće ciljeva u posljednja tri tjedna. Još tri izvora upoznata s planovima potvrdila su da Ministarstvo obrane razmatra pakete upravo takvog opsega. Svi su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

I dalje nije jasno koliki će iznos Bijela kuća u konačnici zatražiti od Kongresa. Prema riječima visokog dužnosnika, dio administracije smatra da Pentagonov prijedlog nema realne izglede za prolazak. U posljednja dva tjedna Ministarstvo obrane već je podnijelo više različitih prijedloga financiranja.

Očekuje se da će zahtjev izazvati žestoku političku borbu. Javna podrška ratu i dalje je slaba, a demokrati su ga oštro kritizirali. Republikanci su signalizirali spremnost podržati dodatni proračun, ali još nisu definirali strategiju niti osigurali potrebnih 60 glasova u Senatu.

Predsjednik Donald Trump ranije se zalagao za smanjenje američkih vojnih angažmana u inozemstvu te je često kritizirao izdvajanja za rat u Ukrajini, za koji je Kongres do prosinca odobrio oko 188 milijardi dolara, piše Washington Post.

Troškovi rata u Iranu brzo rastu i premašili su 11 milijardi dolara već u prvom tjednu. Ubrzo nakon početka zajedničke američko-izraelske operacije krajem prošlog mjeseca, administracija je počela pripremati dodatni zahtjev kako bi pokrila troškove i očuvala vojnu spremnost na globalnoj razini.

Unutar Pentagona proces vodi zamjenik ministra obrane Steven Feinberg, koji je posljednjih godinu dana fokusiran na jačanje obrambene industrije i povećanje proizvodnje preciznog streljiva, koje je rat znatno iscrpio. Njegov ured pripremio je niz mjera za brzo rješavanje nestašice i ubrzanje proizvodnje u sektoru koji često djeluje sporo.

Još prije izbijanja sukoba Trump je tražio obrambeni proračun od 1,5 bilijuna dolara, što je povećanje veće od 50 posto u odnosu na prethodnu godinu, no nije jasno kako bi se eventualni dodatni paket uklopio u taj iznos. Ured za upravljanje i proračun Bijele kuće već je u internim raspravama izrazio zabrinutost da je riječ o previsokom iznosu.

Senator Tom Cotton dodatno inzistira da se u konačni paket uključe i veća sredstva za obavještajnu zajednicu.

Stručnjaci upozoravaju da će rasprava o financiranju biti i test javne podrške ratu. Kritičari će, očekuje se, pokušati iskoristiti glasanje kako bi izrazili protivljenje američkom angažmanu.

"Na temelju ograničenih podataka napravili smo procjene, ali neizvjesnost je velika i Kongres želi jasnu sliku troškova", rekao je Mark Cancian iz Centra za strateške i međunarodne studije, dodavši: "Ako administracija zatraži dodatna sredstva, to će otvoriti veliku političku borbu i fokusirati antiratni sentiment upravo na taj zahtjev."

Dodatni izazov predstavlja i sposobnost obrambene industrije da brzo poveća proizvodnju, koja je ograničena dostupnošću radne snage, kapacitetima tvornica i ključnim sirovinama.

"Samo ulaganje velikog novca ne znači automatski brže rezultate, ali bez toga sigurno nećete ubrzati proizvodnju", upozorila je Elaine McCusker, bivša dužnosnica Pentagona.