Je li HDZ podmetnuo Butkovića? "Premijer ima ideju da se direktno ne upusti u to. Ipak ostaje udarac"

Kampanja je u punom jeku, izbori su za sedam dana. Politički analitičar Tihomir Cipek komentirao je kampanju.

"Kampanja je imala iznenađujući početak. Uz veliku tutnjavu, predsjednik je ušao u kampanju, a svi se moramo praviti da on nije u kampanji. Iako, naravno je. U jednoj fazi mi se činilo da će Hrvatska imati jednu europsku kampanju, jer su teme bile europske teme.

Činilo se da postajemo jedna dosadna europska demokracija. Teme su bile migracije, ekološka pitanja, militarizacija, rodna pitanja.

Sve je to na početku izgledalo kao da postajemo europska demokracija, a onda smo završili na magarcima, kravicama, kamionima i krčmama. To je potisnulo pokušaj da se neki sadržaji plasiraju u javnost. Drago mi je da su do sugrađana doprijeli, odnosno došli upaljači, kemijske koje dijele stranke. Ima tu neke koristi. Tu je zapravo borba jeste li za neke promjene ili ste za ovo što imamo", kaže.

Pročitajte i ovo iz minute u minutu "Da je tijelo u blizini, našli bi ga": Bivši načelnik beogradske policije tvrdi da je samo jedan način da pronađu Danku

Stranke se kunu da neće varati birače i ulaziti u nelogične koalicije, no koliko im se uistinu može vjerovati?

"Kampanja postoji da bi se varali birači sa nelogičnim obećanjima. Inače kampanje ne bi bilo. No, vrlina birača je da se oni ne daju prevariti. Nisu ljudi naivni. Ljudi čuju da će porasti mirovine, da će pasti porezi, pa ipak im to ne izgleda logično. Med i mlijeko. Nećemo živjeti u raju, isto kao što i sada ne živimo u paklu. Hrvatska se razvila. Tako da je to više jedna emocionalna priča, jeste li za to da netko ima treći mandat ili ste protiv toga", uvjeren je Cipek.

Izostala je prava borba između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

"Premijer ima ideju da se ipak direktno ne pusti u to. Tu ipak ostane nekakav udarac. Njegova zamjena sad je ministar Butković.

Predsjednik se upustio u jedno nadmetanje koje neće koristiti SDP-u. Ne znam je li HDZ podmetnuo Olega Butkovića, ali mislim da to ne pogoduje kampanji SDP-a. Butković je tu vrlo vješt, marketinški. Oni spotovi s pjevanjem, sa kravicama. No, vi uvijek u politici morate gledati da idete na onoga tko vam je barem po tituli ravan".

Na pitanje je li predsjednik šteti ovakvim izjavama, Cipek odgovara:

"Vjerojatno šteti, ali bez njega SDP-a nema. Jasno da je njegovo uključenje u kampanju, ponovo podiglo SDP i da je ovu izbornu utrku napravilo koliko toliko neizvjesnom. Bez toga je bila izvjesna".

Predsjednik ne smije u kampanju, a na pitanje tko je tu od ostalih oporbenih lidera i ima li nekoga tko se ističe, odgovara:

"Nema nikoga. I to je glavni problem SDP-a. On ne bi mogao dobiti takvu podršku SDP-a, kada bi SDP imao nekog drugog lidera, jer bi ti ljudi bili protiv toga. Da im netko sa strane dođe".

Predsjednik je pobrojao ljude koje vidi u vladi. "Poznamo mi te ljude, ima tu kvalitetnih ljudi koji su se dokazali svojim radom. Jasno je da on bira iz nekakvog svog okruženja, u koga ima povjerenja. Logično je da birate ljude u koje imate povjerenja. Onda se opet pravimo. Ne sudjeluje u kampanji, ali imenuje ministre".

Pročitajte i ovo nastavak prepirke Butković opet odgovorio Milanoviću: "Znaš li Zorane što je tzv. stezulja? To je jedna bijela košuljica koja bi ti baš lijepo pristajala"

Na drustvenim mrežama su svi opušteni zabavni. Evo koliko to utječe na birače.

"Mogu time doprijeti do birača. Ideja tih društvenih mreža je da bude doskočica. Nisu društvene mreže da bi se analizirali izborni programi stranke. Već da se prikupljaju emocije".

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.