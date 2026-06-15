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Neptun možda krije preživjelog svjedoka najveće apokalipse u Sunčevu sustavu

Piše B. V., 15. lipnja 2026. @ 13:14 komentari
Planet Neptun
Planet Neptun Foto: Afp
Američki znanstvenici rekonstruirali su nasilnu povijest Neptunovih mjeseca i zaključili da je mjesec Triton mogao izbaciti gotovo sve izvorne Neptunove prirodnesatelite, osim Nereide.
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