Neptun možda krije preživjelog svjedoka najveće apokalipse u Sunčevu sustavu

Sustav prirodnih satelita oko planeta Neptuna mogao bi čuvati tragove jednog od najrazornijih događaja u povijesti Sunčeva sustava. Prema novoj studiji znanstvenika s Kalifornijskog tehnološkog instituta, divovski Neptunov mjesec Triton mogao je razbiti ili izbaciti gotovo sve izvorne Neptunove prirodne satelite, ostavivši samo jednog preživjelog - Nereidu.

Triton već dugo zbunjuje astronome. Za razliku od ostalih Neptunovih prirodnih satelita, on kruži u suprotnom smjeru u odnosu na rotaciju planeta, što upućuje na to da nije nastao zajedno s planetom Neptunom. Znanstvenici smatraju da je Triton izvorno bio dio binarnog objekta u Kuiperovu pojasu te da ga je Neptun kasnije gravitacijski zarobio u swvoju orbitu.

Nereida je isto tako neobična. Otkrio ju je 1949. Gerard Kuiper, više od stoljeća nakon otkrića Tritona, a ostala je jedini poznati Neptunov satelit osim Tritona sve do preleta letjelice Voyager 2 1989. godine. Njena izrazito izdužena orbita, koja traje 360 dana, desetljećima je navodila znanstvenike na zaključak da je riječ o još jednom zarobljenom objektu iz Kuiperova pojasa.

Svemirski teleskop James Webb otkriva drukčiju priču

Kako bi istražili podrijetlo Nereide, navedeni znanstveni tim koristio je infracrvene instrumente na svemirskom teleskopu James Webb, kako bi je prvi put promatrao u tom području spektra, prenosi portal Science Alert.

Promatranja su pokazala da Nereida više nalikuje ledenim satelitima koji su prirodno nastali oko Urana i Saturna nego tamnim, prašnjavim zarobljenim objektima iz Kuiperova pojasa. Njezina infracrvena svojstva znatno se razlikuju od svojstava Fobosa, poznatog zarobljenog objekta koji kruži oko Saturna.

"Jedinstveni spektar Nereide među tijelima vanjskog Sunčeva sustava nije u skladu sa scenarijem prema kojem je Nereida zarobljena tijekom dinamičke nestabilnosti ranog Sunčeva sustava", ističu autori studije koja je objalvjena u časopisu Science Advances.

Razoran dolazak Tritona

Nakon što je scenarij zarobljavanja praktički isključen, tim je proveo simulacije pomoću dinamičkog računalnog modela REBOUND. Izračuni su pokazali da bi dolazak Tritona na vrlo ekscentričnu retrogradnu orbitu razorio izvorni sustav Neptunovih satelita.

Mnogi su sateliti bili uništeni ili izbačeni iz sustava, dok je dio materijala vjerojatno pridonio stvaranju Neptunovih prstenova i manjih satelita poput Proteja, pokazao je navedeni računalni model.

U oko 20 posto simulacija Triton je izbacio jedan izvorni unutarnji satelit u stabilnu, izrazito izduženu orbitu koja odgovara orbiti Nereide. Ako je to točno, Nereida nije zarobljeni lutalica, nego preživjeli, ali teško oštećeni ostatak izvorne generacije Neptunovih mjeseca.