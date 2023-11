komplicirana pravila

Plaće bi u novoj godini mogle kasniti: "Oni neka objasne zašto je to tako"

Doplatak će biti veći, no postoji opasnost da plaće u siječnju kasne i to zbog Vladine porezne reforme. Tvrde to računovođe koji upozoravaju da će zbog kompliciranih pravila o olakšicama biti nemoguće unaprijed izračunati plaću građana.