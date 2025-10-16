Djelatnici hitne službe traže ostavku svoje šefice, ona im poručila: "Rješenja treba tražiti kroz zakonsku proceduru"

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) reagirao je u četvrtak na prosvjed djelatnika hitne medicinske službe u Zagrebu, poručivši da se trajna rješenja postižu jedino kroz zakonske procedure, stručne analize i suradnju svih dionika u sustavu.

Na zahtjev 'hitnjaka' za beneficiranim radnim stažem, HZHM odgovara da je to pitanje regulirano Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem te da postupak uključuje izradu stručnih elaborata, pribavljanje mišljenja nadležnih tijela te donošenje odluka u skladu sa zakonom.

Zavod u tim procesima, naglašavaju, može pružiti podatke i podršku, ali ne donosi odluke o pravu na beneficirani staž niti o statusu pojedinih skupina zaposlenika.

Uz beneficirani radni staž, prosvjednici su danas na prosvjedu tražili i donošenje zakona o hitnoj medicinskoj službi te ostavku ravnateljice HZHM-a Maje Grbe Bujević.

U HZHM-u na to poziva sindikate, poslodavce i nadležna ministarstva da rješenja traže kroz dijalog i poštivanje zakonskih procedura, jer se samo tako mogu osigurati pravedna i održiva rješenja koja će unaprijediti radne uvjete djelatnika i povećati sigurnost pacijenata.

Zavod navodi i kako već godinama ulaže napore u jačanje hitne medicine kroz edukaciju i trajno stručno usavršavanje zaposlenika – od napredne reanimacije i zbrinjavanja trauma do postupanja u masovnim nesrećama i kriznim situacijama.

U suradnji s Ministarstvom zdravstva razvijeni su nacionalni standardi rada i sustavi praćenja kvalitete, a posebna se pozornost posvećuje jednakom pristupu pacijentima u svim dijelovima zemlje.

Osim toga, Zavod ističe ulaganja u modernizaciju vozila i opreme, poboljšanje informatičke povezanosti i komunikacije te uvođenje zaštitne opreme i psihološke podrške za zaposlenike. Cilj je tih aktivnosti, naglašavaju, osigurati što bolje uvjete za obavljanje ovog izuzetno odgovornog i zahtjevnog posla.